HTC:n uusi U11-huippuälypuhelin tunnistaa puristuksen ja sisältää markkinoiden parhaan kameran

HTC julkaisi tänään U11-älypuhelimen. Huippuluokan älypuhelin erottuu kilpailijoistaan Edge Sense -ominaisuudella, joka mahdollistaa toimintojen suorittamisen kylkiä puristamalla.Edge Sensen avulla U11:llä voi ottaa esimerkiksi nopeasti valokuvia puhelimen reunoja puristamalla. U11 kykenee tunnistamaan puristuksen voimakkuuden ja keston.HTC U11 on seuraaja viime vuonna esitellylle HTC 10 -älypuhelimelle. Samalla puhelin on myös osa uutta U-sarjaa, jonka kaksi ensimmäistä jäsentä (U Ultra ja U Play) esiteltiin alkuvuonna.5,5 tuuman U11:n sisuksista löytyy Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri, neljä gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua tallennustilaa, microSD-korttipaikka, 12 megapikselin UltraPixel-takakamera (f/1.7, optinen kuvanvakaaja, kaksois-LED-salama ja 4K-videokuvaus), 16 megapikselin etukamera (f2.0 ja Full HD -videokuvaus) ja USB Type-C -latausliitäntä. Joillain markkina-alueilla tulee saataville myös kuusi gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa sisältävä malli. QHD Super LCD 5 -näytön tarkkuus on 1440 x 2560 pikseliä ja sitä suojaa Gorilla Glass 5 –lasi.Kameran osalta HTC kertoo U11:n saaneen DXOMarkin testissä ennätystuloksen. DXOMarkin testejä pidetään yleisesti luotettavina.U11 sisältää 3000 milliampeeritunnin akun, joka tukee Qualcommin Quick Charge 3.0 -pikalatausta. Puhelin on myös suojattu pölyä ja vesiroiskeita vastaan IP67-luokituksella.Ulkoisesti HTC on 153,99 x 75,99 x 7,9 millimetriä ja painaa 169 grammaa. Puhelimen takakuori on etuosan tapaan tehty lasista.HTC U11 tulee saataville Suomessa 1. kesäkuuta ja hinta asettunee alussa noin 779 euroon.