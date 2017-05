HTC:n uutuuspuhelimesta ei löytynyt trendinäyttöä, syy yksinkertainen

Tämän vuoden ehdottomaksi älypuhelintrendiksi on jo varmistunut (lähes) reunuksettomat näytöt. Viime vuonna tällaista konseptia esitteli ensimmäisenä Xiaomi Mi Mix -puhelimellaan, jonka jalanjäljissa on kuljettu jo tänä vuonna pari kertaa. Samsung ja LG ovat molemmat vähentäneet näytön reunuksia merkittävästi, mutta uusin huippupuhelin ei ryhdy samaan leikkiin.HTC:n uusi huippupuhelin U11 on ominaisuuksiltaan aito huippupuhelin, mutta siitä ei löyty Samsungin Infinity Displayn kaltaista teknologiaa. HTC:n uutuus onkin viime vuoden mallien tapaan varsin tavallinen näyttörintamalla ja fyysinen kotinäppäinkin on tutulla paikalla.Jokin syy tähän varmasti täytyy olla, sillä moni hakee uudesta puhelimesta tänä vuonna varmasti myös valtaisaa näyttöä. BGR onkin saanut lehdistötilaisuuden yhteydessä selville mistä on, ainakin paljolti, kyse.HTC:n edustaja on kertonut, että yhtiöllä ei ole yksinkertaisesti omaa näyttöjä valmistavaa yksikköä, joka voisi luoda kustomoituja näyttöjä. Korealaisvalmistajat LG ja Samsung puolestaan ovat varsin suuria näyttövalmistajia, jotka pystyvät toimittamaan itselleen halutunlaiset näytöt.Sama syy voi olla myös kiinalaisvalmistaja OnePlussalla, jonka uutuuspuhelinta odotetaan pian. Huhut ovat kertoneet tosin monenlaista tietoa, joiden mukaan kyseessä voi olla kumpi tahansa ratkaisu. Ehkäpä vielä suurempi kysymysmerkki onkin Apple, jolta odotetaan reunuksettomalla näytöllä varustettua iPhone 8 -mallia syksyllä. Ehkäpä Applen kassalla mittatilausnäyttöjen saaminen on helpompaa.