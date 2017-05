Kiinalaisvalmistajan maxikokoinen puhelin saa jatkoa

Kiinalaisvalmistaja Xiaomi on ollut kotimaassaan yksi suurimpia valmistajia jo vuosia, mutta viime aikoina yhtiö on onnistunut yllättämään kuluttajia ja testaajia jopa länsimaissa. Erityisesti viimevuotisen Mi Mix -mallin valtaisa näyttö on noussut nyt koko älypuhelinmarkkinoiden suurimmaksi trendiksi.Nyt Xiaomilta on tulossa uusi puhelin, joka on myös suosittua Mi-sarjaa. Mi Max on suurikokoinen puhelin, jonka näyttö on Mi Mixin kanssa samaa yli kuuden tuuman luokkaa, mutta sisältää kuitenkin suuremmat reunukset näytön ympärillä.Ensi keskiviikkona julkistettava puhelin sisältää väitetysti mm. keskiraskaan sarjan Snapdragon 626 -piirin, 6,4 tuuman Full HD -kosketusnäytön, 4 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavun tallennustilan sekä 12 ja 5 megapikselin kamerat.Kyseessä ei siis ole aivan huippulaite, vaan halvempi puhletti, jollaisia kiinalaisvalmistajilta on totuttu näkemään kalliimman huippupuhelimen rinnalla. Tulossa on huhujen mukaan myös Mi Mix 2, joka tuo huipputekniikkaa ja viimevuotisesta tutun erikoisemman näyttöratkaisun, mutta sitä voi joutua odottamaan syksyyn asti.