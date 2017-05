-jymymenestyksen jälkimainingeissa IP:tä hallinnoivaon yrittänyt lyödä rahoiksi myös muilla teemaan sopivilla älypuhelinpeleillä. Aiemmin markkinoille on ennättänyt jo Pokémon Duel ja nyt vuorossa on kevyempää viihdettä tarjoava Google Play ).Magikarp Jump on ikään kuin nykyajan Tamagotchi-peli, missä ajatuksena on hankkia itselleen Magikarp-kala ja kehittää siitä yhä etevämpi sätkijä ja hyppijä. Kalaa ruokitaan ja treenataan, jotta se kasvaisi vahvemmaksi ja hyppäisi aiempaa korkeammalle.Peli on ladattavissa ilmaiseksi, mutta tuttuun tyyliin jos pelissä haluaa edetä vauhdikkaammin ja kitkattomammin, niin tarjoalla on maksullisia pelivaluuttoja.