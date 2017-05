Xiaomi esitteli Mi Max 2 -älypuhelimen: Iso näyttö, valtava akku

Xiaomi Mi Max 2 on suunnattu isoa näyttöä ja hyvää akunkestoa kaipaaville.Xiaomin mukaan Mi Max 2:n akku kestää kaksi päivää. Pikalatauksella akun voi ladata tunnissa nollasta 68 prosenttiin ja täyteen ladattuna puhelin kykenee toistamaan videota 18 tunnin ajan. Vuosi sitten julkaistua Mi Max -älypuhelinta on valmistajan mukaan myyty kolme miljoonaa kappaletta.6,44 tuuman Mi Max 2:ssa on Full HD -näyttö, Snapdragon 625 -järjestelmäpiiri, neljä gigatavua RAM-muistia, 64/128 gigatavua tallennustilaa, muistikorttipaikka, USB Type-C -liitäntä, 12 megapikselin takakamera (Sony IMX386), viiden megapikselin etukamera, sormenjälkitunnistin ja 5300 milliampeeritunnin akku (Quick Charge 3.0 -pikalataus). Käyttöjärjestelmänä on Android Nougat.Mi Max 2:n myynti alkaa Kiinassa kesäkuun alussa n. 260 euron hintaan. Mi Max 2 ei ole suorituskyvyltään markkinoiden kalleimpien puhelinten tasolla, mutta muuten ominaisuudet vaikuttaisivat hintaan nähden kilpailukykyisiltä.