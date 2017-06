Applen älykotikaiutin esitellään jo ensi viikolla – Erottautuu muista parilla seikalla

Puheohjattavien kaiutinjärjestelmien suosio on yllättänyt käytännössä jokaisen.kohdistunut mielenkiinto on rikkonut kaikki odotukset ja muut teknologiayhtiöt ovat kiirehtineet omien tuotteiden tuomiseksi markkinoille.on jo oma Home-kaiutin ja ensi viikolla Applekin esittelee oman kaiuttimensa. Bloombergin raportoimien tietojen mukaan Applen Siri-puheavustajan ympärille luodun kaiuttimen kokoonpano on jo aloitettu Aasiassa ja se esitellään julkisuudelle WWDC:ssä, mutta laite tulee myyntiin vasta myöhemmin tänä vuonna. Apple saattaa haluta mitata uuden tuotteen saamaa mielenkiintoa ennen lanseerausta ja antaa sovelluskehittäjille aikaa tarttua uuden laitteen tarjoamiin mahdollisuuksiin.Apple aikoo erottautua kilpailijoistaan äänenlaadulla sekä tiukalla integraatiolla yhtiön muihin laitteisiin, palveluihin ja järjestelmiin. Arvatenkin kaiuttimella tulee olemaan olennainen rooli Applen älykotistrategiaa. Äänenlaadun osalta kaiuttimiin on panostettu esimerkiksi virtuaalisen tilaääniratkaisun muodossa. Lisäksi kaiuttimet tuottavat laadukkaampaa ääntä kovillakin äänenvoimakkuustasoilla.