Kylmää kyytiä iPhone-käyttäjille – Vanhat sovellukset lakkaavat toimimasta

-kehittäjätapahtuma käynnistyy tänään ja myöhemmin illalla on luvassa joukko uutisia, joissa hahmotetaan Applen ekosysteemin tulevaisuuden suuntaa. Joitain tiedonmuruja on kuitenkin ehtinyt vuotamaan ennen avajaisesitystä.Jo nyt on huomattu, ettei App Store enää näytä 32-bittisiä ohjelmia hakutuloksissa . Tällä hetkellä et siis löydä Applen sovelluskaupasta ohjelmia, jotka olisi koodattu 32-bittisiksi, vaan valikoima koostuu ainoastaan 64-bittisistä sovelluksista. Muutos koskettaa etupäässä vanhoja ja ilman päivityksiä jääneitä sovelluksia. Apple on jo pitkään vaatinut, että ohjelmia voi päivittää ainoastaan jos päivitykset sisältää tuen 64-bittiselle laskennalle.Arviolta noin 187 000 iOS-sovellusta on jämähtänyt 32-bittiseen aikaan.App Storen hakuun tehty muutos indikoi voimakkaasti siihen suuntaan, että tänään esiteltävä iOS 11 ei enää tue lainkaan 32-bittisiä ohjelmia. Nykyisin iPhonet ja iPadit varoittavat käyttäjiä 32-bittisten ohjelmien kohdalla, että kyseinen sovellus voi tulevaisuudessa muuttua toimimattomaksi.