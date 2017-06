Uusi OnePlus 5 myyntiin 2 viikon päästä, yksinoikeus Elisalla

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Kiinalaisyhtiön kuumasti odotettu huippupuhelin OnePlus 5 on saanut vihdoin julkaisupäivän. Elisa kertoo, että OnePlussan uutuus julkaistaan 20. kesäkuuta eli tasan kahden viikon päästä.



Juhannusviikon tiistaina julkaistavaa puhelinta varten Elisa pystyttää heti seuraavana päivänä neljä pop-up-myymälää, josta kiireisimmät voivat saada uuden huippupuhelimen jo juhannusrientoihin. Suomessa myynti alkaa siis 21. päivä kesäkuuta.

Elisalla on aiemminkin ollut Suomessa yksinoikeus OnePlussan puhelimiin ja niiden suosio on ollut varsin suurta. Elisan mukaan OnePlus on ollut henkilöasiakkaiden myydyin puhelin jo puolen vuoden ajan ja kiinnostus kiinalaisyhtiön laitteisiin on yllättänyt operaattorin kovimmatkin odotukset.



OnePlussaan odotetaan mm. huipputason kaksoiskameraa ja muita huippuominaisuuksia. Elisa lupaa ensimmäisille asiakkaille lisäksi "eksklusiivisia OnePlus-tuotelahjoja".



Pop-up-myymälät löytyvät seuraavista osoitteista neljästä eri kaupungista:



Helsinki: Elisa Kulma, Aleksanterinkatu 19

Turku: Elisa Kauppakeskus Hansa, Eerikinkatu 15

Tampere: Elisa Hallituskatu, Hallituskatu 8

Oulu: Elisa Kauppakeskus Valkea, Isokatu 25



Kuvassa vuotanut kuva väitetystä OnePlus 5:stä, jota ei ole vahvistettu