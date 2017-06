Apple valmistautuu vallankumoukseen – Kehitti oman näyttöteknologian

Applen vuonna 2014 tekemän LuxVue-yrityskauppa alkaa tuottaa tuloksia ehkä jo ensi vuonna, kirjoittaa talousmedia Nikkei . Apple saattaa nimittäin siirtyä Apple Watch -älykellossa uuden sukupolven näyttöteknologiaan.LuxVue kehitti pieniin mikro-LEDeihin perustuvaa näyttöteknologiaa, jossa näytön taustavalaistus on toteutettu isojen LED-valojen sijaan pikselikohtaisilla valoa tuottavilla diodeilla. Teknologia on täysin uusi, minkä takia sitä ei hyödynnetä kaupallisissa tuotteissa juuri missään. Nikkeille puhuneen johtaja-tason lähteen mukaan Applen tuotekehitys on kuitenkin edennyt niin pitkälle, että se voisi ensi vuonna korvata Apple Watchin OLED-näytön mikro-LED-näytöllä.Tuotantoprosessin vaatii kuitenkin todennäköisesti vielä paljon kehitystyötä jotta se saadaan skaalattua tarpeeksi suureksi esimerkiksi iPhonen tuotantoa varten.Mikro-LED-näyttöjen suurimmat edut OLEDiin verrattuna ovat alhainen energiankulutus sekä suurempi kirkkaus, jolloin näyttö pysyy luettavana myös auringonpaisteessa.