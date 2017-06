Sormenjälkilukija näyttöön – Tällä tekniikalla se on mahdollista Android-puhelimissa

ja kiinalainen matkapuhelinmerkki ovat esitelleet Shanghain MWC-messuilla ultraääneen perustuvaa sormenjälkitunnistinta, jonka avulla sensori voidaan upottaa puhelimen näytölasin taakse.Ratkaisun ansiosta puhelinmerkit voivat hankkiutua kokonaan eroon näytön alareunassa tilaa vievistä kotipainikkeista ilman, että sormenjälkilukija pitäisi siirtää takakuoreen. Näytön osuutta etupuolella voidaan näin ollen kasvattaa samaan tyyliin kuin Samsungin Galaxy S8 -älypuhelimissa on tehty. Qualcomm paljasti ultraääniteknologiansa jo keväällä 2015, mutta kunnollisia teknologiademoja ei ole juuri näkynyt.Vivo on nyt esitellyt että ratkaisu toimii myös heidän tuotteissa, mutta kaupalliseen käyttöön se ei ole aivan vielä valmis. Qualcommin mukaan näytetoimitukset puhelinmerkeille alkavat tämän vuoden lopulla, joten kaupallisissa tuotteissa se nähdään joskus vuoden 2018 – sikäli kun kaupallista kysyntää löytyy, ja sitä todennäköisesti myös löytyy.Periaatteessa puhelinmerkit voivat tehdä koko näytöstä yhden ison sormenjälkilukijan sijoittamalla useita sensoreita näytön taakse. Tämä kuitenkin lisää materiaalikustannuksia, minkä takia useimmat merkit tyytyvät todennäköisesti lisäämään sensorin vain näytön alareunaan.Ultraäänilukijan etuna perinteisempiin kapasitiivisiin sensoreihin nähden on myös parempi toleranssi lialle sekä vedelle. Lukijaa voidaan käyttää myös veden alla.