Kestävämpi Galaxy S8 -malli pian valmis kauppoihin

Samsungilta on odotettu heti Galaxy S8:n julkistuksen jälkeen yhtä merkittävää sisarmallia huippupuhelimelle. Vuosittain Samsung on julkaissut huippumallistaan myös kestävämmän ja vaativampaan käyttöön varustetun Active-mallin. Tämäkään vuosi ei tule olemaan poikkeus.



Galaxy S8 Active -mallin olemassaolo on ollut käytännössä varmaa jo pidemmän aikaa, mutta nyt siihen on tullut yksi vahvistus lisää. Yhdysvaltain televiranomainen FCC (Federal Communications Commission) on sertifioinut kyseisen laitteen, joten laite on varmasti tulossa markkinoille.

Oheinen kuva antaa jonkinlaisen kuvan laitteen ulkonäöstä. Kyseessä on selkeästi vahvistettu versio, joka sisältää samaisen kamerasysteemin ja sormenjälkilukijan takapaneelissa. Laitteen tekniikkaan on pitkälti samaa kuin Galaxy S8:ssä, mutta saattaa sisältää esimerkiksi suuremman akun, jonka mahdollistaa suurempi tilavuus.