Tulevien iPhonien erikoisuus paljastui: 3D-kamera tunnistaa kasvosi

aikoo lisätä tuleviin iPhone-malleihin uuden 3D-kamerasensorin, jonka avulla käyttäjät voisivat kirjautua puhelimeen sisään ja maksaa ostoksia kasvontunnistuksen kautta.Kasvontunnistus on perinteisesti ollut helposti huijattavissa, minkä takia sitä ei ole pidetty erityisen luotettavana tai turvallisena tunnistautumiskeinona. Tämä nähtiin keväällä Galaxy S8:n kohdalla, kun puhelimen kasvontunnistusta pystyi huijaamaan yksinkertaisesti valokuvan avulla. iPhoneen tuleva sensori osaa kuitenkin tulkita kasvoja kolmiulotteisesti, joten valokuvahuijauksen ei pitäisi toimia. Bloombergin mukaan Applen kehittämä järjestelmä pitäisi olla niin taitava, että se tunnistaa kasvon vaikka puhelin lojuisi pöydällä, eikä kameralla olisi näin suoraa yhteyttä kasvoihin. Yhtiö pohtii myös teknologian laajentamista iirisskannaukseen. Uutistoimistolle puhuneiden lähteiden mukaan kasvojentunnistus on siinä mielessä turvallisempi menetelmä kuin nykyinen Touch ID -sormenjälkitunnistin, että sen toiminta perustuu useampaan datapisteeseen.Teknologia on vielä kehitysvaiheessa, minkä takia sitä ei välttämättä oteta käyttöön vielä tulevan syksyn iPhone-malleissa. Bloombergin mukaan Apple kehittää tuleviin iPhoneihin myös tekoälylaskentaan räätälöityä Neural Engine -mikropiiriä sekä uusista iPadeista tuttua ProMotion-näyttöä, jonka virkistytaajuus on 120 hertsiä.Bloombergin mukaan Apple aikoo julkaista tulevana syksynä OLED-näyttöisen erikoismallin, mutta sen lisäksi yhtiö on kehittänyt LCD-näytöillä varustetut päivitykset iPhone 7:lle ja iPhone 7 Plussalle.