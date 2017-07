Ensikokeilussa Nokia 3 – kotimaisella brändillä myytävä älypuhelin oikeuttaa hintansa

Puhelinvertailun ensikokeiluun saapui Android-käyttöjärjestelmällä varustettuihin uusiin Nokia-älypuhelimiin kuuluva Nokia 3. Puhelin on helmikuussa esiteltyjen Nokia-puhelinten halvin malli.Kuten Nokia 3:n takakuoressa lukee, on puhelimen suunnitellut Espoossa toimiva kotimainen HMD Global. Valmistusmaana on kuitenkin ollut Kiina ja vanhaa Nokiaa puhelimessa on käytännössä ainoastaan logo ja nimi.Nokia tuli kesäkuussa myyntiin 149 euron suositushinnalla, mikä on nimen lisäksi puhelimen suurin myyntivaltti. Useilla jälleenmyyjillä toimitukset ovat suuren kysynnän vuoksi viivästyneet.Nokia 3:n kanssa samassa hintaluokassa on esimerkiksi Huawei P8 Lite ja viime vuoden Samsung Galaxy J5. Molemmat mallit ovat tänäkin vuonna olleet operaattorien listoille myydyimpiä älypuhelimia. Vertailimme jo keväällä Nokian teknisiä ominaisuuksia sekä Huaweihin että Samsungiin . Kolmas suosittu alle 150 euron hinnalla myytävä älypuhelin on Honor 7 Lite. Vertailuissa nousivat esiin Nokian vahvuudeksi erityisesti tuore Android-käyttöjärjestelmäversio. Testipuhelin on varustettu Android 7.0 -käyttöjärjestelmällä ja huhtikuussa julkaistulla tietoturvakorjauksella.Käyttöjärjestelmän lisäksi Nokia 3:n suurimpia vahvuuksia on sen ulkoinen rakenne. Kehys on valmistettu yhdestä alumiinikappaleesta ja se tuntuu kädessä erittäin kompaktilla. Ulkoisesti puhelin myös näyttää tyylikkäältä ja nykyaikaiselta.Viime vuosina huippumalleihin tulleita uusia ominaisuuksia ei Nokia 3:ssa ole. Sormenjälkilukijasta tai pikalatauksesta ei siis ole vielä tässä hintaluokassa tietoa ja latausliitäntänäkin on USB Type-C:n sijasta micro-USB. Kompromissit ovat kuitenkin ymmärrettäviä.Viiden tuuman näytön tarkkuus on 1280 × 720 pikseliä. Se vaikuttaa riittävältä, vaikka eron tarkempiin huomaa selvästi. Suorituskyky on puolestaan riittävä yksinkertaisiin tehtäviin, kuten nettiselailuun ja sosiaalisen median käyttöön. Pientä hitautta esiintyy kuitenkin melkein jatkuvasti puhelinta käytettäessä ja pelaamiseen Nokia 3:sta ei alkuvaikutelman perusteella voi suositella.Ensivaikutelmien perusteella Nokia 3 on varsin vakuuttava älypuhelin alle 150 euron hintaluokkaan. Se erottuu muista tuoreella käyttöjärjestelmäversiollaan ja ulkoasullaan, eikä häviä muilta osin Suomessa myytäville kilpailijoilleen.Arvostelemme laitteen kattavammin lähitulevaisuudessa.