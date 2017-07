Apple teki kettumaisesti – Yrittää rosvota kumppaninsa työntekijät itselleen

on perustanut uuden grafiikkapiirien kehitykseen erikoistuneen tuotekehitysyksikön lähellä Lontoota sijaitsevaan St Albansiin, kertoo The Telegraph . Keväällä tuli ilmi, että Apple aikoo lopettaa mobiiligrafiikkapiirien tilaukset yhtiön ulkopuolelta ja ottaa itse vetovastuun piirikehityksestä.Tilanteesta tekee erikoisen se, että iPhonien ja iPadien grafiikkapiirien kehityksestä vastanneen Imagination Technologiesin päämaja ja tuotekehitysyksikkö sijaitsee vain parin kilometrin päässä Kings Langleyssä. Vaikuttaisi siis vahvasti siltä, että Applen tavoitteena on rekrytoida Imaginationilta pois lähteviä asiantuntijoita omiin riviinsä.Koska Imaginationin liikevaihdosta yli puolet tuli Applen maksamista lisenssimaksuista, on Apple-asiakkuuden menettäminen suuri haaste grafiikkapiiriyhtiölle. Tilanteesta johtuen Imagination on joutunut harkitsemaan toimintojensa järjestämistä uudelleen tai koko yhtiön myymistä. Epävarma tilanne saattaa ajaa asiantuntijoita lähtemään jo ennen kuin tilanne selkiintyy – tässä lienee Applen havittelema iskupaikka.Applelle siirtyi jo viime vuoden puolella esimerkiksi Imaginationin operatiivinen johtaja John Metcalfe sekä muutamia insinöörejä. Imaginationin hankala tilanne lisännee joukkopakoa.Vielä vuosi sitten Apple neuvotteli Imaginationin ostamisesta. Neuvottelut kariutuivat, mutta keskeisimmät osaajat Apple saattaa onnistua nappaamaan itselleen.