Huawein Honor 9:stä tulossa myyntiin Premium-malli

Huawein uutuuspuhelin Honor 9 saapui maailmassa ensimmäisenä myyntiin Suomessa kuun vaihteessa. Puhelinvertailun testattavana hiljattain ollut laite on kova haastaja 500 euron hintaluokassa, mutta kiinalaisyhtiöltä on tulossa myös parempi versio. Android Central kertoo , että Huawein uusi Honor 9 Premium on saapumassa pian Euroopassa myyntiin. Laite on muuten identtinen tavalliseen Honor 9:ään verrattuna, mutta tarjoaa enemmän RAM-muistia ja tallennustilaa. Kuuden gigatavun RAM-muistilla ja 128 gigatavun tallennuskapasiteetilla varustettua Honor 9 Premiumia odotetaan pian myyntiin useissa Euroopan maissa.Huaweilta on kerrottu Puhelinvertailulle, että Suomessa 128 ja 6 gigatavun Premium-versio saapuu myyntiin elokuussa 599 euron hintaan. Joissain maissa ilmeisesti myyntiin tulee myös 64/6GB-versio, jota ennakkomyydään jo 499 euron hintaan. Suomessa tosin 499 euron hintaa pyydetään jo 64/4GB-perusversiosta.On vaikea nähdä, että kovinkaan monet valitsisivat 100 euroa kalliimman version ainostaan RAM-muistin ja tallennustilan lisäyksen takia. Huawein kanssa erityisesti tässä hintaluokassa kilpaileva OnePlus myy uusinta lippulaivamalliaan OnePlus 5:ttä Elisan kautta myös eri muistivariantteina. Sen versioiden hintaero on kuitenkin alle 60 euroa ja lisäksi kalliimpi versio tarjoaa halutumman mattamustan värin.