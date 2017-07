Näin vaihdat hiustesi väriä Snapchatissa

on tulossa jälleen lisämausteita, joilla omaan hömppäviestittelyyn saa uutta virtaa. Käytännössä sovellus oppii kuvaamaan jatkuvasti videoklippejä, minkä lisäksi ohjelmaan tulee-editointityökalu.Usean Snap-viestin putkeen tekevä Multi-Snap-ominaisuus on tullut jo iOS-käyttäjien saataville ja myöhemmin se aiotaan julkaista myös Androidille. Ominaisuuden käyttö on yksinkertaista: painat vain kuvauspainiketta pohjassa. Viestejä pystyy tekemään kerralla maksimissaan kuusi kappaletta.Snap-viestin editointityökaluihin (Saksi-ikoni) on ilmestynyt niin Android- kuin iOS-käyttäjillekin uusi Tint Brush -sivellin, jonka avulla voit vaihtaa hiustesi tai jonkun muun kohteen väritystä täysin toisenlaiseksi. Käyttäjä valitsee vain uuden värin ja rajaa sormella alueen, jonka hän haluaa värittää uudelleen. Tekoäly tarkentaa rajauksen ja alue väritetään niin, että väri ei peitä alleen objektin yksityiskohtia.Päivitys on ladattavissa iPhonelle App Storesta ja Androidille Google Playstä