Qualcomm lupaa huimia parannuksia sovelluksiin tekoälyn avulla

Tällä hetkellä näyttäisi olevan melkolailla selvää, että tekoälyssä ja neuroverkoissa on laskennan tulevaisuus. Ainakin Kiinassa aiotaan olla tällä saralla maailman ykkösiä . Rautatason ratkaisuja tekoälylaskentaan ei vielä ole kulutuselektroniikassa, mutta Qualcommin mielestä ohjelmisto-optimoinillakin voidaan saavuttaa paljon Qualcomm on esitellyt Neural Processing Engine -ohjelmointityökalut sovelluskehittäjille, joiden avulla he voivat optimoida sovellusten toimintaa käyttämällä valmiita neuroverkkomalleja. Tapauksesta riippuen tekoälyn hyödyntäminen Snapdragon 600- ja 800-pohjaisissa laitteissa voi tuoda huomattavia parannuksia ohjelmien toimintaan.Esimerkiksi Facebook on käyttänyt Qualcommin työkaluja Snapchat-tyylisten linssien kohdalla. Kuvatunnistamista ja laajennettua todellisuutta sekoittava sovelluskohteen toimintaa on saatu nopeutettua Facebookin mukaan jopa viisinkertaisesti.Neural Processing Engine on tällä hetkellä avoin kaikille sovelluskehittäjille ja sillä tehdyt optimoinnit toimivat Snapdragon 600- ja 800-pohjaisissa laitteissa. Puhelimien lisäksi työkaluista on hyötyä koptereiden, autojen, älykotien ja VR-lasien sovelluksissa.Pidemmällä aikavälillä Qualcommin suunnitelmissa häämöttää dedikoidun tekoälypiirin kehittäminen. Samankaltaista piiriä kehittää tiettävästi myös Apple sekä Microsoft.