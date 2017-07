Samsung Galaxy S8 Activen ulkonäkö paljastui vuotokuvasta

Vuodoistaan tunnettu Evan Blass on julkaissut Twitter-tilillään lehdistökuvan tulevasta Samsung Galaxy S8 Active -älypuhelimesta.Samsung Galaxy S8 Activessa on kestävä metallirakenne, jonka ansiosta se kestää iskuja tavallista S8:aa paremmin. Kestävä rakenne näkyy hyvin puhelimen ulkonäössä ja näyttö ei esimerkiksi S8:n tapaan kaareudu sivuille. Näytön koko on 5,8 tuumaa ja siinä on 1440 x 2960 pikseliä. S8 Active on myös selvästi paksumpi ja painavempi kuin S8.Perusmalliin verrattuna Activessa arvellaan olevan 3000 milliampeeritunnin akun sijasta peräti 4000 milliampeeritunnin akku, mutta muuten puhelimet ovat todennäköisesti teknisiltä ominaisuuksiltaan lähellä toisiaan. Activessa on tuttuun tapaan oma painike Bixby-ääniavustajalle ja Android 7.0 -käyttöjärjestelmä.