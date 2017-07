Applen koodista paljastui todellinen löytö – Tältä seuraava iPhone näyttää

-älykaiutinta ei tule välttämättä heti ajatelleeksi seuraavan iPhonen tietovuotojen lähteenä, mutta kaiuttimen firmware-ohjelmistosta on todella löydetty iPhone-paljastuksia . Sinänsä mitään uutta spekulaatioiden narratiiviin paljastukset eivät tuo, mutta ne osoittavat vanhojen huhujen olleen ainakin oikeilla jäljillä.HomePodin keskeneräisestä firmwaresta on on löydetty biometriseen tunnistautumiseen tarkoitettujen-ohjelmointityökalujen alta viitteitä kasvojentunnistukseen ja infrapunateknologiaan. Tähän asti BiometricKit-työkalupakista on löytynyt lähinnä-sormenjälkilukija, mutta tulevaisuudessa sovelluskehittäjät pääsevät ilmeisesti käyttämään myös kasvojentunnistusta.Koodista on löydetty myös D22-nimisiä viitteitä toistaiseksi julkistamattomaan laitteeseen. Kyseessä on kaikesta päätellen syksyllä esiteltävä OLED-näyttöinen iPhone – ainakin koodinimi on saatu linkitettyä puhelinikoniin, jonka koko etupuoli on kokonaan näyttöä. Kokonaisuutta rikkoo ainoastaan yläreunassa oleva lovi, johon on sijoitettu kamerasensoreita ja kaiutin.