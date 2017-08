Googlelta hurja rajapyykki: 5 miljardia asennusta

Google tietysti tuli tunnetuksi hakukoneestaan, mutta nuoremmalle väelle maailmanlaajuisesti yhtiö lienee tiedetään Android-käyttöjärjestelmästään. Maailmassa miljardit ihmiset tuntevat Googlen Android-alustan, jossa hakukoneet, sähköpostipalvelut ja muut ovat vain oheispalveluita.Yksi Googlen mobiilialustan tärkeimpiä ominaisuuksia on tietysti Google Play Kauppa ja sen taustalla toimiva Google Play Services. Ilman sovelluskauppaa älypuhelimet eivät olisi nykyisenkaltaisia, ja vaikka Apple sovelluskaupat esittelikin App Storen myötä, niin toiminto on yhtä tärkeä myös Googlelle.Alusta kun erottautuu erityisesti juuri sille tarjolla olevilla sovelluksilla ja palveluilla.Niinpä Google Play services -paketti tuleekin esiasennettuna lähes kaikkiin Android-laitteisiin, poikkeuksena mm. Amazonin laitteet sekä Kiinassa myytävät puhelimet. Se mahdollistaa Play-palveluiden taustatoimintojen päivittämisen sovelluskaupan kautta ilman, että käyttäjille tuodaan ohjelmistopäivitystä koko käyttöjärjestelmään.Nyt Google Play services -sovellus on ylittänyt hurjan rajapyykin ensimmäisenä maailmassa, kertoo Android Police . Siitä on tullut ensimmäinen sovellus, jota on asennettu yli 5 miljardiin laitteeseen. Seuraava rajapyykki sovelluskaupassa on 10 miljardia asennusta, johon siis on vielä hiukan matkaa.Google Play services -sovelluksella on sovelluskaupassa yli 12 miljoonaa arvostelua, joiden keskiarvo on 3,9 tähteä. Sovellus on päivitetty viimeksi heinäkuun 10. päivä.