Lankapuhelimet eivät kuolleet vielä – Puoli miljoonaa edelleen käytössä

Lankapuhelimia näkee yhä harvemmin kotitalouksissa, minkä takia joku on saattanut luulla että vanhat lankapuhelimet ovat muuttuneet käyttöesineistä vintage-koristeiksi. Tämä ei pidä täysin paikkaansa, sillä Ylen mukaan Suomessa on edelleen hieman alle 500 000 lankapuhelinliittymän tilaajaa.Kotitalouksissa lankapuhelinta käyttää edelleen 200 000 tilaajaa, kun taas yrityskäytössä lankapuhelinliittymiä on 260 000 kappaletta. Lankapuhelimet olivat suosionsa huipulla vuonna 1997, jolloin Suomessa oli yli 2,8 miljoonaa liittymäasiakasta. On sanomattakin selvää, että matkapuhelimet ovat tuon jälkeen syöneet lankapuhelimien markkinat. Samalla puhelinluetteloiden tarve on vähentynyt.Elisa on alan ykkönen 45 prosentin markkinaosuudella. Yhtiön asemaa vankisti pohjanmaalaisen Anvia-teleyhtiön kanssa tehdyt liiketoimintakaupat viime vuonna. Telia on markkinakakkonen 22 prosentin osuudella.Lankaliittymien hinnat vaihtelevat operaattoreittain ja alueittain. On kuitenkin selvää, että hinnat nousevat tulevaisuudessa kun asiakkaiden määrä kutistuu ja vanhan tekniikan ylläpito kallistuu. Elisalla lankaliitymien hinta on noin 23 euroa kuukaudessa, kun taas Telialla hinnat ovat pahimmillaan noin 40 euroa. Elisa ja Telia ei mahdollista liittymän vaihtoa uuteen osoitteeseen, joten lankaliittymät katoavat muuttojen seurauksena.Vanhemmille ikäluokille lankapuhelimesta luopuminen voi pelottaa, koska kännykkää ei välttämättä osata käyttää. Tätä pelkoa voi lievittää hankkimalla esimerkiksi GSM-pöytäpuhelimen.