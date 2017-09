Motorolalta uusi kaksoiskameralla varustettu Moto X4

Motorola on esitellyt tänään IFA-messuilla uuden Moto X -laitteen. Kiinalaisjätti Lenovon omistama Motorola paljasti kaksoiskameralla varustetun ja lasikuoriin pakatun Moto X4:n Berliinissä.



Laitteen tärkeimpiin ominaisuuksiin lukeutuu takaosan 12 ja 8 megapikselin kameroista koostuva kaksoiskamera, mutta Motorolan mukaan puhelin on yhtälailla tyylivalinta.

Laitteesta löytyy 5,2 tuuman Full HD -kosketusnäyttö, 3000 milliampeeritunnin akku ja keskiluokan Snapdragon 630 -piiri. Kaksoiskameran lisäksi selfie-kamerana toimii 16 megapikselin, joka tukee mm. panoraamamoodia. Moto X4 on lisäksi IP68-suojattu, joten se kestää pölyä ja vettä.



Yksi laitteen erikoisimmista piirteistä on mukana tuleva Amazon Alexa -tuki, joka toimii suoraan lukitusruudusta. Moto X4:llä on hintaa noin 449 euroa ja se saapuu myyntiin lokakuussa.