Apple aloittaa uusien iPhone-mallien ennakkotilaukset ensi viikon perjantaina?

Apple esittelee ensi viikon tiistaina todennäköisesti kolme uutta iPhone-älypuhelinmallia. Laitteet, joita huhuissa ja vuodoissa on kutsuttu nimillä iPhone 7s, iPhone 7s Plus sekä iPhone 8, saapuvat arvioiden mukaan myyntiin Applelle tyypillisessä aikataulussa.Käytännössä tämä tarkoittaa, että Applen uusien laitteiden ennakkomyynti alkaa saman viikon perjantaina, joka on 15. päivä syyskuuta. Saksasta vuotaneiden tietojen mukaan tämän lisäksi uusien iPhone-mallien varsinainen myynti alkaa myös odotetusti.Myyntipäivä on perinteisesti ollut viikko ennakkomyyntipäivästä, joten tässä tapauksessa se tarkoittaa kahden viikon päästä perjantaita eli 22. syyskuuta.Viimeisten kuukausien aikana huhuissa on kerrottu Applen ongelmista erityisesti arvokkaamman iPhone 8 -mallin valmistuksen kanssa. Esimerkiksi näytön hitaiden toimituksien takia jotkut ovat arvioineet, että Apple myöhästyisi laitteen julkaisun kanssa.Tässä vaiheessa mikään Applen toiminnassa ei kuitenkaan viittaa viivästyksiin, mutta tietysti ne ovat edelleen mahdollisia. Silloin ennakkomyynti- ja julkaisupäivät koskisivat ainoastaan iPhone 7s -malleja.Tietysti Saksasta saapuvat tiedot voivat olla myös täysin väärässä, jolloin Apple poikkeaisi heille tavanomaisesta julkaisuaikataulusta. Vaikka se olisi poikkeuksellista, niin ei kuitenkaan täysin ennenkuulumatonta. Applen aikataulu on poikennut hieman mm. 2013 ja 2015 syksyinä.