Samsungin uusi palkkio-ohjelma tarjoaa jopa 200 000 dollaria tietoturva-aukon löytämisestä

Samsung on aloittanut uuden palkkio-ohjelman, jonka tarkoituksena on aktivoida käyttäjiä ja yhteisön jäseniä löytämään ongelmia yhtiön laitteiden ohjelmistosta. Uusi Mobile Security Rewards Program , eli vapaasti suomennettuna mobiililaitteiden tietoturvan palkkio-ohjelma, tarjoaa parhaimmillaan jopa 200 000 dollarin kannusteen.Ohjelma kattaa kaikkiaan 38 eri mobiililaitetta vuodesta 2015 tähän päivään asti, joihin lukeutuu mm. Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A ja Galaxy Tab -sarjat.Mukana on tietysti kaikenlaista ohjelmistoa yksinkertaisemmista Android-muunnoksista kokonaisvaltaisiin ohjelmistoihin, kuten Bixby tai Samsung Pay.Jotta voisit ottaa osaa rahapalkinnoilla varustettuun hakkerointiin, niin osanottajan tulee todistaa konseptiasteella kyseisen laitteen tai palvelun viimeisimmän ohjelmistoversion tietoturva-aukon hyväksikäyttö.Samsung vaatii tietoturva-aukolta muun muassa, että läpäiseminen onnistuu ilman fyysistä yhteyttä eli sellaiset ongelmat, jotka voivat ilmetä, vaikka laite ei koskaan pääsisi vääriin käsiin. Tämän lisäksi aukon tulee löytyä ainoastaan Samsungin laitteista, ei yleisemmin Android-laitteista.Luonnollisesti aukoista ei tule julkistaa tietoa ennen kuin Samsung on ollut aikaa tehdä tarvittavat tutkimukset ja mahdolliset korjaukset.Vaikka ongelma löytyy Samsungin palvelusta ja laitteesta, niin aivan 200 000 dollarin palkkioon ei välttämättä kuitenkaan päästä. Samsungin mukaan rahapalkkiot alkavat 200 dollarista ja päättyvät mainittuun viidennesmiljoonaan. Palkkio määräytyy tietoturvaan kohdistuvan vaaran vakavuuden mukaan.