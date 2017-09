Vuoto paljastaa: Google ei saakaan uusiin puhelimiin haluttua huippusuoritinta

So, 836: QCT had told GOOG to expect it, but then delayed it until early next year (tho perhaps under diff branding), forcing Pixels to 835. — Evan Blass (@evleaks) September 8, 2017

Googlelta odotetaan syksyllä, iPhone-julkistusten jälkeen, uusia Pixel-puhelimia. Todennäköisesti tälläkin kertaa tulossa on kaksi mallia, joista pienempi on HTC:n ja suurempi LG:n käsialaa.Laitteiden tekniikasta on huhuttu (ja kuvia, kuten ohessa, on jo vuotanut) jo melkoisesti, ja esimerkiksi järjestelmäpiirin kohtalosta on käyty keskustelua. Aiempien tietojen mukaan Googlen Pixel 2 XL-sisarmallineen olisi ensimmäinen markkinoille saapuva Snapdragon 836 -piirillä varustettu älypuhelin, mutta luottovuotaja Evan Blassillä on ollut huonoja uutisia.Blassin mukaan Qualcomm on myöhästymässä uuden huippupiirin valmistuksen osalta. Twitterin @evleaksinä tunnettu vuotaja kertoo, että Snapdragon 836 viivästyy ensi vuoteen ja Google joutuu tyytymään tämän hetken parhaaseen vaihtoehtoon eli mm. Galaxy-huippulaitteiden jenkkiversiosta ja OnePlus 5 -puhelimesta löytyvään Snapdragon 835 -piiriin.Toki kyseessä on edelleen huipputason piiri, jonka suorituskyky tuskin jättää ketään kylmäksi. Erityisesti Googlen omien puhelinten optimointi on sitä tasoa, että nopeus on varmasti kohdillaan. On kuitenkin selvää, että Google tarjoaisi mielummin ensimmäisen 836-puhelimen.