Google paljasti uusien Pixel-puhelimien esittelypäivän

Nyt kun Applen tämän vuoden älypuhelinmallit on julkistettu, niin on aika siirtyä keskittymään myös muun mobiilimaailman laitteisiin. Google onkin ottanut tilaisuuden haltuunsa ja paljastanut, että sillä on kerrottavaa muutaman viikon päästä.Google on julkaissut verkkosivun , jossa se kysyy "mietitkö puhelimen vaihtamista?" ja tarjoaa kertomaan lisää lokakuun 4. päivä sähköpostiosoitteeseen. Tietysti tämä ei ole sataprosenttinen vahvistus uusista Google-puhelimista, mutta käytännössä kyseessä on vahvistus, että uudet Pixel 2 -puhelimet esitellään kyseisenä päivänä.Yhtiö on julkaissut YouTubessa tänään myös uuden (oheisen) videon, jossa kiusoittelee lisää puhelimen vaihdoksella. Funny you should ask -videolla simuloidaan vanhaan älypuhelimeen turhautuneiden Google-hakuja, johon vastauksena on tietysti lokakuun 4. päivä esiteltävät laitteet.Google ei ole vielä lähettänyt lehdistölle kutsuja tilaisuuteen, joten tässä vaiheessa ei ole tiedossa missä kyseinen lehdistötilaisuus järjestetään, mutta todennäköisesti sitäkään tietoa ei tarvitse enää odottaa kauaa.Sitten jääkin kysymykseksi, riittääkö kansalla yhtä paljon mielenkiintoa Pixel-puhelimille kuin Applen uutuuksille?