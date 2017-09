Täältä löytyy kallein iPhone X, Suomikin kalleimpien joukossa

Applen tiistaina esittelemä iPhone X on mullistanut omenayhtiön älypuhelinlinjaston täysin. Uusi puhelin sisältää muun muassa liki kokopaneelin kattavan kosketusnäytön, mutta ei lainkaan sormenjälkilukijaa tai kotinäppäintä.Uutuus on luonnollisesti kerännyt valtaisasti kiinnostusta, ja jo ennen sen julkistusta huhut kertoivat, että Applella on ongelmia tuottaa laitetta kovinkaan suurella kapasiteetilla. Niinpä julkaisupäivä painui aina marraskuulle asti ja hinta puolestaan nousi historiallisen korkeaksi.Applen tilaisuudessa dollarihinnoista kerrottiin alkaenhinta tietysti jenkkihinta, joka on 999 dollaria. Huiman kallis hinta ei pidä edes sisällään sitä, että kyseessä on 64 gigatavun edullisin versio maailman edullisimmilla iPhone-markkinoilla.Jos Yhdysvalloissa iPhone X on verrattain halpa, niin missä laite on sitten suhteellisesti kalleimmillaan? Kuten suomalaiset varmasti osaavat arvata, niin kotimaassa iPhonen hinta on yksi maailman kalleimmista. Halvimmillaan iPhone X:n saa Suomessa 1179 euron hintaan eli edes suora muunnos dollareista euroihin ei ole riittävä. Nykykurssilla tämä tarkoittaa sitä, että dollarihinta on muutaman kymmenen sentin yli 1400 Yhdysvaltain dollaria.Yli 40 prosenttia kalliimpi hinta ei kuitenkin tarkoita, että kyseessä on maailman kallein iPhone X. Itseasissa jopa Tanskassa laite on hieman kalliimpi, mutta varmistuneista hinnoista kallein iPhone X löytyy tällä hetkellä Unkarista, jossa hinta on 1250 euroa eli n. 1485 dollaria.Brittilehti The Telegraph on kertonut kalleimmista, ja halvimmista, uusista iPhone-malleista. Sen jutusta löydät mm. kartan, joka kertoo hinnat maittain.