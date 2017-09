HTC:lta huhujen mukaan ainakin kolme uutta älypuhelinta vielä tänä vuonna

Ocean Master :6"

12MP 8MP 4GB RAM/64GB ROM & 6GB RAM/128GB ROM

Ocean Lite:5.2"

4GB RAM / 64GB ROM

Ocean Harmony:6"

4GB RAM / 64GB ROM -- 陳御銘(Corn Chen)🇹🇼 (@corn_chen_) September 18, 2017

Taiwanilaisfirma HTC:n taival on ollut rankka jo vuosien ajan, mutta edelleenkin yhtiöltä nähdään muutamia puhelimia vuosittain. Tämän vuoden huippumalli U11 (kuvassa) on jo julkaistu, ja vastaanottokin oli varsin hyvä, mutta liekö se nostaa yhtiötä ahdingosta.HTC:lla on kuitenkin huhujen mukaan vielä muutama muukin ässä hihassa. Kotimaansa yksi fanittajista, Twitter-käyttäjä Corn Chen on vuotanut tietoja, joiden mukaan HTC:lta tulee useampia puhelimia vielä tämän vuoden puolella.Hänen mukaansa koodinimellä Ocean Master tunnettu malli on kuuden tuuman näytöllä ja 12 sekä 8 megapikselin kameroilla varustettu laite, joka saapuu 4GB/64GB sekä 6GB/128GB -versioina.Tämän lisäksi Ocean-sarjaan kuuluu myös Ocean Harmony ja Ocean Lite, jotka molemmat ovat 4 gigatavun RAM-muistilla ja 64 gigatavun tallennustilalla varustettuja Android-puhelimia. Harmony on Masterin tavoin kuuden tuuman malli ja Lite puolestaan nimensä mukaisesti pienempi 5,2 tuuman malli.Chenin tietojen mukaan Master ja Lite saapuvat marraskuussa ja Harmony joulukuussa juuri ennen joulua