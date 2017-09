OnePlus esitteli taideversion OnePlus 5:stä, myyntiin lokakuussa

OnePlus kertoo sivustollaan uudesta yhteistyökuviosta Castelbajacin kanssa. Yhteistyössä on tarkoitus sulauttaa yhteen teknologiaa, muotia ja taidetta.Yhteistyön tuloksena on Callection-tuotesarja, joka sisältää uuden OnePlus 5 -version. Kyseessä on yhtiön mukaan huippurajattu erä puhelinta, jonka kuoria koristaa ranskalaisen muotisuunnitelijan, Jean-Charles de Castelbajacin, design.Myyntiin tulee laitteen lisäksi myös vaatteita ja muita oheistuotteita, joiden design on myös JCC:n käsialaa. Tarjolla on myös ilmaiseksi ladattavia taustakuvia.Tuotteista OnePlus 5:n JCC-versio, T-paita ja laukku saapuvat myyntiin 2. lokakuuta. Muita tuotteita, kuten lippis saapuu myöhemmin myyntiin. OnePlus 5 -laite on kuoria lukuunottamatta tuttu musta OnePlus 5, mutta hinta on hieman korkeampi 559 euroa.