Snapchatiin taas uusia kikkoja – Tällaisia kuvia saat uusilla taivasfilttereillä

Laajennetun todellisuuden mahdollisuuksia ehkä kaikkein rohkeimmin ja kattavimmin on lähtenyt kokeilemaan Snap, jonka Snapchat-sovelluksella otettuja kuvia on voinut ehostaa erilaisilla kasvofilttereille sekä World Lenseillä ja 3D Bitmojeilla. Sovellukseen on tulossa jälleen uusia kikka kolmosia, joiden avulla omista tylsistä kuvista voi tehdä vähemmän tylsiä.Uusin lisäys Snapchatin tehostevalikoimaan on Sky Filterit, jotka tulevat käyttöön kun Snapchat tunnistaa kuvassa olevan palanen taivasta. Taivasfiltterillä maisemakuvasta voi editoida dramaattisen yökuvan tai tehdä siitä muutoin surrealistisen näköisen. Snapchat ottaa ominaisuuden käyttöön tästä päivästä lähtien maailmanlaajuisesti ja se tulee heti sekä Android- että iOS-käyttäjien saataville.Snapchatin uusimman version voi ladata Androidille Google Playstä ja iPhonelle App Storesta