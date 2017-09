Googlen tulevat puhelimet, ml. huippumalli Ultra Pixel, vuotivat?

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

YouTube-kanava Mrwhosetheboss on saanut käsiinsä kuvia ja videoita, joissa väitetään olevan tulevia Googlen Android-lippulaivapuhelimia. Mrwhosetheboss on koostanut kuvista kattavan videon, jolla tarkastellaan mitä kaikkea näiden vuotojen perusteella voimme tulevista Pixel-puhelimista päätellä.



Materiaali paljastaa ensiksi nimen Ultra Pixel, joka ei vaikuta nimensä perusteella Pixel-puhelimien seuraajalta, mutta kuvasta paljastuu myös teksti "Phone by Google". Lisäksi muusta materiaalista löytyy kaksi puhelinta kyseisen laitteen rinnalla, joten Google voi hyvinkin vastata Applen uusiin iPhone-malleihin esittelemällä kaikille oman kilpailijan.

Kuvat paljastavat lisäksi, että Google siirtyy odotetusti reunuksettomiin näyttöihin, joten reunukset sivuilla sekä ylä- ja alapuolella saavat tehdä tilaa suuremmalle näytölle, joka lienee toimii 18:9-kuvasuhteella.



Mrwhosethebossin lisäksi vuotojen "The future of Android is Fluid" teksti viittaa uuteen käyttökokemukseen, jossa Androidin alanavigointi poistuu kokonaan ja korvataan eleohjauksella. Navigointinappien poistuminen näytön alaosasta koskee mahdollisesti vain huippumalli Ultra Pixeliä.



Tässä vaiheessa vuotojen aitoutta ei ole voitu vahvistaa ja kyse on pitkälti spekuloinnista, joten tiedot kannattaa ottaa varauksella. Googlen uudet Pixel-puhelimet esitellään ensi viikolla, 4. lokakuuta.