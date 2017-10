Nyt se selvisi – Tässä puhelimessa on älypuhelimien parhain kamera

eilen esittelemätjaovat saaneet kriitikoilta erittäin lämpimän vastaanoton. Kameroiden testaamiseen erikoistunut DxOMark julistaa Pixel 2:n olevan markkinoiden parhain kamerapuhelin.DxOMarkin standardisoidussa testissä Pixel 2 saavuttaa jopa 98 pistettä, kun toisiksi parhaimmat pisteet tänä syksynä saavuttanut iPhone 8 Plus sai 94 pistettä. Saman pistemäärän iPhone 8 Plussan kanssa sai myös Galaxy Note8. DxOMark testaa ja pisteyttää puhelimien kamerat erikseen still- ja videokuvauksessa, joiden yhdisteenä se antaa edellä mainitut pisteet.Jos katsotaan pisteitä tarkemmin, niin edellä mainituista puhelimista paras valinta näyttäisi olevan valokuvaamisen osalta Galaxy Note8, joka täräytti pöytään 100 pistettä. Puhelimen heikkous oli kuitenkin videokuvaus, joka pudotti Note8:n kokonaispisteissä kolmannelle sijalle. Pixel 2 nappasi DxOMarkin valokuvaustestissä 99 pistettä.Pixel 2:ssa on perinteinen yhdestä kennosta koostuva kamera, kun taas Applen iPhone 8 Plussassa ja Galaxy Note8:ssa on kaksoiskamerajärjestelmä. Se ei kuitenkaan ole haitaksi kuvanlaadulle kuten DxOMarkin testi osoittaa. Pixel 2:ssa on 12 megapikselin kenno sekä optisesti vakautettu kirkas optiikka (aukkoluku f/1,8). Kenno tukee Samsungin puhelimista tuttua nopeaa Dual Pixel -automaattitarkennusta. Kuvausominaisuuksista HDR+ on tuettuna ja uutena lisänä on bokeh-efektin kuviin lisäävä Portrait-kuvaustila.