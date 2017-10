Reddit-käyttäjä julkaisi Googlen Pixel 2:lle tarkoitetut taustakuvat

Googlen Pixel-puhelinten käyttöjärjestelmä on kaikkea muuta kuin ainutlaatuinen, onhan maailma pullollaan Android-puhelimia. Silti laitteista omalaatuisia tekee Googlen oma näkemys puhtaasta Android-kokemuksesta, jollaista kukaan muu valmistaja ei pysty tietysti toteuttamaan.Se muodostuu monesta eri asiasta, joihin lukeutuu laitteen design, uusin käyttöjärjestelmäversio, turhien sovellusten olemattomuus sekä Googlen oma design käyttöliittymässä. Jälkimmäiseen kuuluu osaltaan myös Pixel-puhelimille eklusiivit taustakuvat.Onneksi Reddit-käyttäjä shivy2390 on julkaissut kyseiset taustakuvat kaikkien saatavilla, joten nyt ei tarvitse enää omistaa Pixel 2 -puhelinta käyttääkseen Googlen korkealaatuisia taustakuvia.Kuvat on myös lisätty Google Drive -kansioon , josta ne on helppo ladata koko alkuperäisessä komeudessaan.