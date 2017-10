Uusi Nokia 7 meni heti kaupaksi Kiinassa

HMD Global esitteli hiljattain uuden Nokia-älypuhelimen. Kiinassa esitelty laite saapuu alkuun vain Kiinassa myyntiin, mutta suosio on ollut ilmeisen hyvää.Tästä kertoo julkaisun vain muutaman päivän julkaisun jälkeen tänään järjestetty nk. flash sale -ennakkomyynti, jossa laitteen myytiin heti loppuun. Jälleenmyyjänä toiminut JD on kertonut, että Nokia 7 -rekisteröintejä tehtiin peräti 150 000 kappaletta ja laitteen myynti loppuun tapahtui minuuteissa.Valitettavasti tosin tämä ei kerro mitään myytyjen laitteiden määrästä, paitsi, että niitä on alle 150 000. JD:n mukaan toimitukset aloitetaan vielä ennen kuun loppua, joten alkukuusta ensimmäiset kiinalaiset saavat uuden Nokia 7 -puhelimensa.Nokia 7 on keskihintaluokan laite, josta löytyy mm. 5,2 tuuman Full HD -kosketusnäyttö, 16 megapikselin kamera, keskisarjan Qualcomm Snapdragon 630 -järjestelmäpiiri, 4 tai 6 gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua tallennustilaa, 3000 mAh akku sekä Android 7.1.1 -käyttöjärjestelmä. Kiinassa laitteella on hintaa n. 320 euroa (345 euroa 6GB).HMD Global ei ole paljastanut milloin, jos ollenkaan, laite saapuu Suomessa/Euroopassa myyntiin.