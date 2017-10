Uudet tuulet puhaltavat WhatsAppia Androidilla käyttävien puhelimissa, sillä pikaviestipalvelu on uusinut emoji-kuvastonsa täysin. Aiemmin käytössä olleet Apple-emojit ovat väistyneet WhatsAppin itse suunnittelemien ilmeiden edestä.Uusia emojeita pääsee tai joutuu käyttämään versiosta 2.17.395 eteenpäin. Tyylillisesti uudet emojit ovat hyvin samankaltaisia kuin aiemmatkin, mutta WhatsApp on lisännyt omiin ilmeisiinsä hieman enemmän kiiltoa ja korostanut emojeiden pääpiirteitä. Samalla myös Applen omat vaikutteet esimerkiksi tietokone- ja hiiri-emojeissa on häivytetty pois.Uusia WhatsApp-emojeita voi käydä selailemassa ja arvostelemassa Emojipedian sivuilla