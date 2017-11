Qualcommin liiketoiminta on ajautunut kriisiin Applen takia . Uusimman osavuosituloksen mukaan puolijohdejätin liiketulos putosi peräti 90 prosenttia 168 miljoonaan dollariin. Vielä vuosi sitten Qualcomm tahkosi kolmannella kvartaalilla 1,6 miljardin dollarin edestä voittoa.Osavuosituloksen julkistamisen yhteydessä Qualcomm huomautti, että sen tulokseen vaikutti negatiivisesti Applen ja sen yhteistyökumppaneiden tekemät toimet. Tällä viitataan ilmeisesti siihen, että Apple on päättänyt olla maksamatta lisenssimaksuja koska sen mielestä Qualcommin lisenssiehdot ovat epäreilut ja laittomat. Apple pyrkii parhaillaan neuvottelemaan lisenssimaksuja alhaisemmiksi ja tässä sitä on auttanut muutamien maiden kilpailuviranomaisten tekemät päätökset, joiden mukaan Qualcomm on toiminut kilpailulainsäädännönvastaisesti.Käynnissä olevan oikeustaistelun takia Apple on päättänyt olla maksamatta sen kumppaneille Qualcommille tarkoitettuja lisenssimaksuja ja kumppanit ovat luonnollisesti edelleen päättäneet olla maksamatta niitä Qualcommille.Apple haastoi Qualcommin vuoden alussa oikeuteen vaatien miljardin dollarin edestä hyvitysmaksuja, jotka Qualcommin olisi pitänyt maksaa. Qualcommin mukaan Apple rikkoi sopimusehtoja tarjoamalla tietoja Etelä-Korean kilpailuviranomaisille, jotka tuomitsivat Qualcommin toiminnan kilpailulainsäädännönvastaiseksi.Tuoreimpien tietojen mukaan Apple harkitsee parhaillaan Qualcommin modeemien korvaamista iPhoneissa Intelin ja MediaTekin modeemeilla.