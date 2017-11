Uusi iPhone X purettiin: Korjattavuus heikkeni viime vuodesta, mutta sisuskalut ovatkin täysin erilaiset

Uusi iPhone X on nyt tuotu virallisesti myyntiin ja kaikenkarvaiset arvostelijat ovat käyneet laitteeseen käsiksi toden teolla. Yksi arvostelijoista kuitenkin menee aina pintaa syvemmälle ja käy läpi laitteen komponentti komponentilta.Kyseessä on tietysti korjattavuuteen huomionsa kiinnittävä iFixit, joka arvioi jokaisen älypuhelimen (tai ainakin iPhonen) sen korjattavuuden ja komponenttien vaihdettavuuden perusteella. Viimevuotinen iPhone 7 sai pisteitä seitsemän kymmenestä, mutta aiemmin tänä syksynä jo markkinoille saapunut iPhone 8 sai pisteitä vain 6. Miten on uuden iPhone "kympin" laita?Täysin uudistunut iPhone on kovasti erilainen myös sisukalujen osalta. Luonnollisesti tilaa on pitänyt tehdä mm. Face ID -kameralle, joka luo pärstäkertoimesta 3D-mallin. Niinpä logiikkapiiri on tällä kertaa kaksitasoinen ja akku- sekä liitinviidakko on saanut uudenlaisen ulkoasun.Loppujen lopuksi laite on kuitenkin yhtä helppo, tai hankala, korjata kuin iPhone 8, joten pisteitä tulee 6. Mikä ostit ja rikoit jo yli tonnin hintaisen iPhone X:n niin oheiselta videolta voit ammentaa korjausvinkkejä. Tarkemmin korjattavuudesta kerrotaan iFixitin oppaassa