Apple Payhin tulossa myös rahasiirrot

Parin vuoden odottelu jälkeen-mobiilimaksujärjestelmä otettiin vihdoin käyttöön Suomessa . Applen yhteistyökumppaneina Suomessa ovat Nordea ja energiayhtiö St1. Rapakon takana maksujärjestelmään on tulossa tuki rahasiirroille.Rahaa itseltä kaverille tai sukulaiselle voi siirtää Apple Payn avulla Yhdysvalloissa jos on ladannut OS 11.2 beta 2:n . Apple Pay Cash -ominaisuus ei siis ole vielä valmis tuotantoversioon, mutta järjestelmä on kuitenkin sen verran pitkällä että sitä uskalletaan testata julkisesti. Nopeat henkilökohtaiset rahasiirrot voivat pidemmällä aikavälillä johtaa käteisen tarpeen vähenemiseen.Käteisen siirto tapahtuu Apple Payn avulla käytännössä Viestit-sovelluksen (iMessage) kautta. Periaatteessa kyse ei ole mistään muusta kuin rahan lisäämisestä viestin liitteeksi. Apple Pay Cashin käyttö onnistuu luonnollisesti ainoastaan Apple Pay -yhteensopivien järjestelmien kanssa. Sillä ei siis voi välittää rahaa esimerkiksi Android-puhelimen omistajalle.Applen käteissiirto ei toimi ainakaan vielä Suomessa. Tällaista palvelua tarjoavat kuitenkin DanskeBankin MobilePay sekä Automatian Siiro.-sovellus.