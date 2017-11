Snapchat uudistuu totaalisesti – Käyttäjien pakoa pelätään

Huippusuosittu pikaviestipalvelu on uudistumassa perinpohjaisesti , kertootoimitusjohtajayhtiön osavuosituloksen julkistamisen yhteydessä. Tarkoituksena on puuttua käyttäjäkunnan antamaan pitkäaikaiseen kritiikkiin.Spiegelin mukaan yhtiön korviin on kantautunut käyttäjäkunnan sisältä jo pidemmän aikaa näkemyksiä, että Snapchat on vaikeaselkoinen ja hankala käyttää. Palautteen pohjalta yhtiö on päättänyt vihdoin ryhtyä konkreettisiin uudistustöihin, jotta käyttäjäpohja voisi edelleen laajentua eikä vaikeakäyttöisyys muodostaisi estettä kasvulle.Samaan aikaan Snap kuitenkin tiedostaa uudistukseen liittyvät riskit. Vanhat käyttäjät eivät välttämättä pidä uudesta käyttöliittymästä ja hallintamekaniikasta, minkä takia sovelluksen käyttö voi ainakin lyhyellä aikavälillä vähentyä. Sovelluksen uudistaminen voi Spiegelin mukaan aiheuttaa jopa haittaa yhtiön liiketoiminnalle.Snapchat aikoo samalla luoda uuden Android-sovelluksen, jossa ohjelman taustalla oleva tekninen toteutus pistetään vaihtoon. Uusi sovellus tulee saataville valikoiduilla markkinoilla ennen laajemman levityksen aloittamista.