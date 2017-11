OnePlus hakee faneista arvostelijoita, palkinnoksi saa tulevan OnePlus 5T:n ensimmäisten joukossa

Kiinalaisyhtiö OnePlus on kertonut fooruminsa välityksellä , että se hakee yhteisöstä halukkaita testaajia, jotka haluaisivat kokeilla ensimmäisten joukossa uutuuspuhelinta.OnePlussan The Lab julkistettiin OnePlus 5:n yhteydessä, jossa haettiin eritysesti innokkaita kuvaajia. Tällä kertaa haku kohdistuu yleisemmin ihmisiin, jotka kykenevät arvostelemaan huipppuhelimia.Hakulomakkeen täyttäneistä OnePlus valitsee kymmenen henkilöä, jotka saavat ensimmäisen joukossa pian esiteltävän OnePlus 5T -huippupuhelimen. Luonnollisesti OnePlus kuitenkin vaatii, että testaaja suorittaa tehtävät ajallaan, mutta tarkempaa tietoa tehtävistä ei tässä vaiheessa ole.Hakuprosessissa tulee kuitenkin kirjoittaa noin 300 sanan mittainen pätkä lempiälypuhelimestaan ja esitellä muutama hyvä kuvansa. Lopullinen valinta tehdään marraskuun 15. päivä, joten hakemus on syytä täyttää ennen sitä.OnePlus 5T:stä odotetaan maltillista parannusta kesällä esiteltyyn OnePlus 5 -malliin. Uudistuksista tärkein on todennäköisesti kehyksetön näyttö. OnePlus 5T esitellään 16. marraskuuta ja tulee Suomessa myyntiin 21.11. klo 16.