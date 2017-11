Apple uudistaa iPhonen kameran laserilla – Osaa luoda 3D-mallin ympäristöstä

kehittää parhaillaan teknologiaa vuonna 2019 julkaistavaa iPhonea varten, minkä avulla puhelimen kamera pystyisi aistimaan ympäristöä kolmiulotteisesti. Applen tavoitteena on uuden kameran avulla kehittää iPhonen AR-ominaisuuksia paljon monipuolisemmiksi. Asiasta uutisoi Bloomberg Nykyistenkin iPhonien kamera taipuu hyvin AR-käyttöön ja julkistihan Apple tämän vuoden WWDC-messuilla ARKitin, jonka avulla sovelluskehittäjät voivat lisätä ohjelmiinsa laajennettua todellisuutta hyödyntäviä ominaisuuksia. Ongelma kuitenkin on, että iPhonien kameran rajoitusten takia teknologia toimii lähinnä tasaisilla pinnoilla, eikä käyttäjä pysty kunnolla vuorovaikuttamaan virtuaalisten elementtien kanssa.Vuonna 2019 julkaistavaan iPhoneen on tulossa kuitenkin uudenlainen-nimiseen teknologiaan perustuva kamera, joka lähettää ympäristöönsä lasersäteitä ja mittaa kuinka kauan lasersäteeltä kestää heijastua kohteesta takaisin kameraan. Näin kamera pystyy nopeasti luomaan ympäristöstä kolmiulotteisen mallin.Huhujen mukaan Apple aikoisi julkaista vuonna 2019 myös AR-lasit