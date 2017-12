Galaxy S9:lle tulossa uusi lisälaite – DeX Pad

Huhujen mukaanaikoisi esitellä uuden sukupolven lippulaivapuhelimensa jo CES-messuilla , joten julkistamiseen on aikaa enää vain kuukausi. Tyypillisesti Samsungin lippulaivat paljastetaan MWC-messuilla, helmi-maaliskuussa.Koska julkistustilaisuus on niin lähellä, alkaa tietoja tulevista tuotteista paljastua kasvavissa määrin. Esimerkiksi-verkkosivusto väittää, että Samsung aikoo esitellä Galaxy S9:n kanssa uuden DeX-lisälaitteen, jonka avulla puhelinta voi käyttää desktop-tyylisen käyttöliittymän kautta suuremmalla näytöllä sekä näppäimistön ja hiiren kanssa.Uuden sukupolven telakka on nimetty DeX Pad, kun aiemmin Samsung on käyttänyt nimenä DeX Stationia. Nimimuutos voi viitata telakan käyttölogiikan muutokseen, missä telakka ei ole pelkkä kiinteä asema, vaan sillä on jonkinlainen funktio. Pad-tarkenne viittaisi siihen, että puhelinta voisi samanaikaisesti käyttöö kosketuslevynä (touchpad) tai näppäimistönä. Galaxy S9 tulisi siis kiinni DeXiin vaakatasossa. Android Oreo sisältää ohjelmistollisen tuen puhelimen käytölle hiirenä ja näppäimistönä.Voi myös olla, että DeX Padiin on lisätty tuki langattomalle lataukselle. Tällöin puhelin latautuisi silloinkin kun se ei ole kytketty telakkaan.