Google tuo Chrome-mobiiliselaimeen tuen HDR-videoille

Googlen Chrome-selain on mobiilimaailman selvästi käytetyin, kiitos maailman vallanneen Android-käyttöjärjestelmän. Googlen mobiilialustan oletusselain ei ole ainoastaan suosittu, vaan tarjoaa myös loistavat toiminnot, jonka johdosta moni Android-käyttäjä ei sitä vaihdakaan kolmannen osapuolen tuotteeseen.Nyt hakuyhtiö on uudistamassa selain varsin mielenkiintoisella ominaisuudella, kertoo Android Police . Tieto uudesta ominaisuudesta on peräisin Chromium Gerrit-järjestelmästä, jossa uudet koodimuutokset kertovat HDR-videotuesta.Koodimuutosten mukaan Googlen selaimen Android-versio olisi saamassa tuen VP9-videokoodekin HDR-metadatalle, joka tarkoittaisi, että Android-laitteiden oletusselain alkaa tukean videoiden toistossa HDR-ominaisuutta.HDR, eli high dynamic range, tarjoaa eloisammat värit ja paremman kontrastin. Sitä on pidetty muun muassa televisioissa viimeaikojen tärkeimpänä innovaationa, jonka merkittävyys voi olla kuvanlaadussa suurempi jopa kuin tarkkuuden nostaminen Full HD:sta 4K:hon.Luonnollisesti HDR-tuki ei tarkoita suoraan, että Android-laitteen Chrome-selaimessa HDR-videoiden toisto onnistuu suoraan. HDR-sisällön näyttäminen vaatii myös laitteesta HDR:ää tukevan näytön, jollaisia ei kaikissa malleissa ole.HDR:ää tukevia Android-malleja ovat mm. Samsungin Galaxy S8 ja Note8, LG:n V30 ja G6 sekä Googlen Pixel 2 -puhelimet. Jo nykyisellään mm. YouTube ja Netflix tukevat Android-sovelluksissaan HDR-toistoa.