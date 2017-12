Huawein uutuuskaksikko myyntiin Euroopassa, mutta ei Suomessa

Huawein Honor-mallisto on yksi yhtiön valteista, joilla lopulta kiinalaisyhtiön onnistui lyömään läpi länsimarkkinoilla. Mate-puhelimia edullisempi ja huipputason hintalaatusuhteella varustetut Honor-laitteet ovat olleet huippusuosittuja myös Suomessa Nyt yhtiön on tuomassa Euroopan markkinoille pari jo aiemmin Kiinassa esiteltyä laitemallia. Mikä harmittavaa, niin keskihintatason puhelimia ei nähdä näillä näkymin Suomessa.Kuten Mobiili.fi arvelee , niin kyse voi hyvinkin olla Huawein vahvasta markkinatilanteesta Suomessa, jonka myötä paremmat katteet taataan enemmän premium-laitteiden suuntaan kallellaan olevista Mate-malleista.Honor-brändin alla monissa Euroopan muissa maissa (ml. Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) markkinoille tulevat noin 300 euron Honor 7X (kuvista alimmaisena) sekä 500 euron Honor View 10 (kuvassa alla ensimmäisenä). Laitteista kalliimpi on hyvin läheistä sukua Mate 10 Pro -mallille (kuvassa yllä), jota myydään Suomessa noin 800 euron hintaan, ja halvemmankin laitteen kaltaisesta Mate 10 Litestä joutuu maksamaan satasen enemmän.Käytännössä viiden sadan euron Honor View 10 kilpailisi saman hintaluokan OnePlus 5T:n kanssa tasaväkisesti parhaasta keskihintaluokan huippupuhelimesta, kun tällä hetkellä Mate 10 Pro:ta on vaikea suositella 799 euron hinnalla kiinalaiskilpailijan sijasta.Honor 7X:n myynti alkaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa tänään ja Honor View 10 saapuu myyntiin 8. tammikuuta. Sormet ristiin, että Huawei muuttaa mielensä ja tuo laitteet kauppoihin myös Suomessa.