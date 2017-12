Spotify kokeilee uutta ulkoasua mobiilissa

Maailman suosituin suoratoistomusiikin alusta Spotify on uudistamassa palveluaan. Erityisesti sen mobiilisovellukseen on tehty muutoksia, jotka tekevät näkymistä hieman modernimpia ja toivottavasti helppokäyttöisempiä.Spotify on vuosien saatossa muuttunut yksinkertaisesta soittimesta monipuoliseksi musiikkiviihteen sovellukseksi. Niinpä onkin aika, että ruotsalaisyhtiön mobiilisovellukseen tehdään elämään helpottavia muutoksia.Monimutkainen rakenne ja hieman epäselvä ulkonäkö ovat kenties historiaa, kun Spotify kokeilee nyt uutta ulkoasua, kertoo Android Central . Uuden Android-sovelluksen käyttöliittymän myötä ulkonäkö muuntuu hieman yksinkertaisemmaksi ja modernimmaksi.Nykyisellään sovelluksen alaosassa oleva navigointi koostuu viidestä napista, joista uudessa versiossa poistuu kaksi. Jäljelle jäävät vain Koti (Home), Omat soittolistat (Your Playlists) ja Haku (Search). Uusi versio tuo mukanaan myös päivittyneet ulkoasut näihin sivuihin ja muita ulkonäköuudistuksia esimerkiksi soitossa olevan kappaleen näyttöön.Valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tietoa milloin, jos koskaan, päivitys saapuu kaikkien saataville. Kokeilut voivat tietysti johtaa niiden täydelliseen hylkäykseen, mutta tässä tapauksessa voisi olettaa, että päivitys käyttöliittymään olisi todella tarpeen. Kuvia kokeilussa olevasta uudesta ulkoasusta löydät Android Centralin artikkelista