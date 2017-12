Arvostelussa Samsung Galaxy Note8 – Jättimäisen kaunis Android-puhelin

Jos kaipaat isoa älypuhelinta, valinnanvaraa löytyy enemmän kuin ehkä haluaisi. Viisi vuotta sitten pienen ja siron puhelimen hakemiseen ei tarvinnut paljoakaan käyttää aikaa, mutta nyt sellaisia ei käytännössä enää tehdä – ei ainakaan high-end-tasolla. Tarjontaa isoissa puhelimissa on jo niin paljon, että puhelimet muistuttavat hyvin paljon toinen toisiaan. Tästä hyvä esimerkki on Samsungin tänä syksynä esittelemä ja markkinoille tuoma Galaxy Note8, joka kilpailee kuluttajien euroista paitsi Applen ja Huawein kanssa, myös yhtiön keväällä esittelemän Galaxy S8 Plussan kanssa. Tekniset tiedot Järjestelmä:

Android 7.1, Samsung Experience

Mitat:

162,5 x 74,8 x 8,6 mm

Paino:

195 g

Näyttö:

6,3” 2960x1440 pikseliä (521 PPI)

Suoritin:

Exynos 8895, 10 nm (8 ydintä)

RAM:

6 GB

Tallennustila:

64/128/256 GB

Kamerat:

2 x 12 MP (f/1,7 ja f/2,4, optinen kuvanvakain ja 4K-videokuvaus). Edessä kahdeksan megapikselin kenno (AF)

Yhteydet:

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC

SIM:

2x Nano-SIM (toinen jaettu muistikorttipaikan kanssa)

Akku:

3300 mAh

Muuta:

USB Type-C ja 3,5 mm jakkiliitäntä Muotoilu

Tämän vuoden kuumimmat markkinatrendit älypuhelimissa ovat siirtyminen lähes kehyksettömään designiin sekä kaksoiskamerateknologian hyödyntäminen joko kuvanlaadun parantamiseksi tai vaihtoehtoisesti uusien kuvausominaisuuksien toteuttamiseksi. Johtavana älypuhelinmerkkinä Samsung on tietysti haistellut tarkasti nousevia trendejä ja ottanut molemmat tekniset toteutukset käyttöön syksyllä esitellyssä Galaxy Note8 -älypuhelimessa. Ulkoisesti Galaxy Note8 näyttää lähes Galaxy S8:n kloonilta, mutta käytännössä pienet yksityiskohdat erottavat sen varsin voimakkaasti keväällä maailmaan putkahtaneesta pikkusiskosta. Ensinnäkin Galaxy Note8:n rungon muotoilu on hyvin karkea – toisin sanoen Galaxy S8:n pyöreälinjaisuus on tyystin tiessään ja tilalla on selkeälinjainen, lähes kirveellä veistetty ulkokuori. Tämä on ehkä hyberpolinen kuvaus puhelimesta, sillä onhan Note8 todella tyylikäs, vaikka sen muotoilu onkin aika pelkistetty. Pyöreälinjaisuus on poistunut S8:aan verrattuna puhelimen nurkkakohdista, mutta se on kuitenkin läsnä molemmin puolin näyttöä. Galaxy Note8:ssa siis hyödynnetään samanlaista kaarevaa AMOLED-näyttöpaneelia kuin S8:ssa ja viime vuonna julkaistussa Galaxy S7 edgessä. Vertailukohtana oltaisiin toki voitu pitää myös Note7:ää, mutta Samsungin möhläysten takia se ei tullut ikinä Suomessa myyntiin ja Jenkeissäkin se ehti vain käydä asiakkailla lainassa akkujen palamisvaaran takia. Käytännössä siis Galaxy Note8 noudattaa olennaisilta osin samaa tyylilinjaa kuin edeltäneetkin Note-malliston puhelimet. Suurin ero aikaisempaan on kuitenkin Samsungin uusi Infinity Display -teknologia, jonka ansiosta puhelimen näyttö kattaa aiempaa suuremman osan laitteen etupuolesta. Samaa teknologiaa käytettiin jo Galaxy S8:ssa, josta tuttuun tyyliin Note8:n sormenjälkilukija on päätetty siirtää näytön alareunasta puhelimen taakse kaksoiskameran kylkeen kiinni. Galaxy S8:ssa muutos herätti paljon kritiikkiä, sillä käytössä sormenjälkilukijan hakeminen johtaa väkisin kameran linssisuojien turhaan lääppimiseen rasvaisilla sormilla. Samsung on kuitenkin yrittänyt pehmentää asiaa ottamalla käyttöön iirisskannerin sekä kasvojentunnistuksen. Applen iPhone X:n tasoista kasvojentunnistusta puhelimesta ei kuitenkaan löydy, vaan Galaxy Note8:n kohdalla kyse on perinteisemmästä teknologiasta. Infinity Display -näyttö on venyttänyt puhelimen kuvasuhdetta tavanomaisesta 16:9:stä hieman pidemmäksi eli 18,5:9:ään. Pituusvenytys on suurinäyttöisissä puhelimissa hienoinen ongelma, sillä jos ennen näytön yläreunaan yltäminen oli hankalaa, niin nyt se on jo käytännössä mahdotonta. Otteen voi tietysti siirtää puhelimen keskiosaan, mutta yli tuhannen euron makuuttaminen parin sormen päällä kuulostaa ihanan kalliilta ajatukselta. Galaxy Note8 on Samsungin nykyisen designsuuntauksen mukaisesti kauttaaltaan vuorattu lasilla. Sekä etu- että takapuolella käytetään Corningin Gorilla Glass 5:tä, minkä pitäisi kestää ainakin pienet kolhaisut. Eteläisessä Suomessa ei ole vielä päästy nauttimaan kunnon pakkasista, mutta pohjoisen Suomen keleissä lasia on osannut arvostaa materiaalina – kun vaihtoehtona on alumiini tai jokin metalliseos. Lasi on heijastuksineen esteettisen kaunis, mutta toisaalta kerää tehokkaasti sormenjälkiä pintaansa. Alumiinia puhelimesta löytyy hieman laitteen reunoista. Lasia ja alumiinia yhdistelevä design on kaiken lisäksi vedenpitävä eli toisin sanoen Galaxy Note8:lla on IP68-sertifikaatti osoituksena siitä, että Note8:aa voi käyttää tavallista toimistoympäristöä vaativammissa olosuhteissa. Puhelimesta löytyy USB 3.1 -tasoinen Type C -liitäntä ja 3,5 millimetrin audiopaikka. Laitteen kyljissä on lisäksi tuttuun tyyliin äänenvoimakkuus- ja virtapainikkeet, joille pitää seuraa Galaxy S8:ssa nähty Bixby-painike. Puhelimen yläpäästä löytyy kaksinkertainen nano-kokoinen SIM-korttipaikka. Kelkan toista paikkaa voi käyttää tarvittaessa myös microSD-muistikortin paikkana. Tekniikka

Teknisesti Galaxy Note8:aa voisi kuvailla tylsäksi puhelimeksi. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että puhelin olisi hidas tai heikkolaatuinen, ainoastaan tylsä. Tylsyyskin johtuu lähinnä siitä, että puhelin on tekniikaltaan niin samankaltainen kuin keväällä julkaistut Galaxy S8 ja Galaxy S8 Plus. Kevään lippulaivaa käyttäneenä ja testanneena, on Galaxy Note8:sta enää vaikea innostua. Toki Note8:n upeasta näytöstä on helppo viehättyä kun sen näkee ensimmäistä kertaa. Euroopassa myytävässä mallissa käytetään Samsungin itse kehittämää Exynos 8895 -järjestelmäpiiriä, joka on valmistettu Samsungin itse kehittämällä 10 nanometrin prosessilla. Kun puhelimen kaikki kahdeksan suoritinydintäkin on Samsungin omaa käsialaa eikä ARM:n hyllystä napattuja Cortexeja, voidaan piirin kehittyneen Samsungin valvonnan alla suunnittelupöydältä tehtaan tuotantolinjalle saakka. Suoritinytimien maksimikellotaajuus on 2,3 gigahertsiä. Ulkopuolisen osaamisen käytöltä Samsung ei ole pystynyt välttymään, sillä Exynosin grafiikkaprosessori on ARM:n suunnittelema Mali-G71. Yhdysvalloissa myytävissä puhelimissa käytetään Qualcommin Snapdragon 835 -piiriä. Eurooppalaisesta näkökulmasta huomioitavaa on, että Euroopassa myytävä puhelin ei tue eurooppalaista Galileo-paikannusjärjestelmää. Yhdysvalloissa myytävä Snapdragon-versio puolestaan tukee sitä. Tällä hetkellä tällä erolla ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä, koska Euroopassakin käytetään edelleen valtaosin GPS:ää paikannuksessa. Galaxy Note8:n modeemi tukee erittäin suuria latausnopeuksia LTE-verkossa. Tietoa voidaan ladata verkosta gigabitin verran sekunnissa. Verkkoon päin dataa voidaan siirtää kuitenkin vain 150 megabittiä sekunnissa. Tuetut latausnopeudet ovat niin suuria, ettei niitä pystytä hyödyntämään juuri missään. Matkapuhelinoperaattorit vasta testaavat 1 Gbps:n verkkojaan Suomessa. Speksilistalla näkyvin ero Galaxy Note8 ja S8:n välillä on käyttömuistin määrässä. Galaxy S8:ssa muistia on tarjolla “vain” neljä gigatavua, kun taas Note8:aan on isketty suoraan hulppeat kuusi gigatavua muistia. Näin suurta määrää muistia harva pulliainen tarvitsee arjessaan, mutta Galaxy Note8:aa esimerkiksi DeX Stationin kautta “tietokoneena” käyttävälle ylimääräinen muisti voi hyvin tulla tarpeeseen. Vaikka Galaxy Note8 sisältääkin microSD-muistikorttipaikan, on Samsung halunnut siitä huolimatta tuoda Euroopan markkinoille puhelimesta kolme eri tallennustilaversiota. Saatavilla on niin 64, 128 kuin 256 gigatavun mallit. Kuten Geekbench 4:n ja GFXBenchin tuloksista nähdään, on Galaxy Note8:n suorituskyky lähellä Galaxy S8:n vastaavia tuloksia. Kuten tietysti pitää ollakin, sillä onhan puhelimissa samat piirit. Toisaalta tuloksista nähdään sekin, ettei Samsung ole kyennyt tekemään vastaavaa suorituskykyloikkaa kuin Apple on tehnyt A11 Bionicilla. Esimerkiksi Galaxy Note8 nakuttaa Geekbenchissä 1983 pisteen single-core-tuloksen ja 6766 pisteen multi-core-tuloksen. Samaan aikaan A11 Bionic lyö tauluun 4140 pisteen single-core-lukemat ja saa multi-core-testissä peräti yli 10 400 pistettä.

Muotoiluosiossa tuli hieman jo mainittua Galaxy Note8:n isosta ja korkeaksi venytetystä Super AMOLED -näytöstä, joka on kaiken kukkuraksi vielä kaarevoitettu molemmilta pitkiltä sivuilta mutkalle. Kaareville reunoille ei ole vielä keksitty uutta käyttöä eli niiden tarjoamat ominaisuudet rajoittuvat App Edgen ja People Edgen kaltaisiin reunapaneeleihin sekä ilmoitusvaloon, joka hehkuu jos puhelin makaa näyttö alaspäin pöydällä. Näytön natiivitarkkuus on 2960x1440 pikseliä, mutta käyttöliittymää piirretään oletuksena alhaisemmalla 2220x1080 pikselin tarkkuudella. Näin Samsung säästää suorituskykyä ja virtaa muuhun käyttöön. Uutena ominaisuutena näyttöön on lisätty yhteensopivuus HDR-toistolle, joten puhelin osaa toistaa ruudulla samanaikaisesti erittäin kirkkaita ja tummia alueita – kunhan katsottava sisältö on alun perin tallennettu HDR-spesifikaatioiden mukaisesti. HDR-sisältöjä voi katsella Galaxy Note8:lla esimerkiksi Netflixistä. Infinity Displayn myötä Samsung on joutunut siirtämään sormenjälkilukijan arkikäytön kannalta hankalaan paikkaan, puhelimen takapuolelle. Lisäksi Note8 on niin korkea, että sormi jää lukijasta luontevassa pitelyasennossa sentin päähän lukijasta. Tästä syystä yhtiö on yrittänyt painottaa uusien lippulaivapuhelimien sisältämiä muita biometrisen tunnistautumisen menetelmiä, kuten iirisskannausta ja kasvojentunnistusta. Viimeksi mainittua ei pidetä kuitenkaan vielä niin varmana tunnistautumiskeinona, että käyttäjä voisi esimerkiksi maksaa ostoksia sen avulla. Puhelimeen voi kuitenkin kirjautua sisään kasvotunnistuksen kautta. Iirisskannauksella onnistuu molemmat. Iirisskannaus on kuitenkin paljon kankeampi tapa kirjautua puhelimeen, sillä käyttäjän pitää ensin herättää laite, pyyhkäistä näyttöä ja sitten tunnistautua. Sormenjälkiluvussa käyttäjän ei tarvitse kuin laittaa sormensa lukijan päälle ja hänet kirjataan saman tien sisään. Lisäksi sormenjälkilukija toimii missä tahansa valaistuksessa ja siitä huolimatta, että päässä olisi piilolinssit tai silmälasit. Kamera

Teknisesti huomattavin ero Galaxy S8:aan verrattuna on Galaxy Note8:n sisältämä kaksoiskamerajärjestelmä – kyseessä on ensimmäinen kerta kun Samsungin lippulaivapuhelimessa on kaksoiskamera. Apple ja monet muut Android-merkit ovat hyödyntäneet kahden kennon ja linssin suomia mahdollisuuksia jo pidempään. Huawein kohdalla kaksoiskamera on toteutettu yhden tavanomaisen ja yhden monokromaattisen kennon muodossa. Samsung on valinnut applemaisen linjan tässä(kin) suhteessa, sillä kaksoiskameraa markkinoidaan etupäässä sen mahdollistamalla kaksinkertaisella optisella zoomilla. Kameran pääkennon edessä olevan optiikan polttoväli on perinteistä luokkaa eli 26 millimetriä, kun taas kakkoskameran polttoväli on 52 millimetriä. Pidempi polttoväli tuo mukanaan pienemmän aukon, sillä pääkameran aukkoluku on hämäräkuvaukseen erinomaisesti soveltuva f/1,7 ja kakkoskameran aukkoluku on f/2,4. Kakkoskameran aukko on suurempi kuin Applen kaksoiskameroissa (f/2,8). Telekuvaamiseen soveltuvassa kakkoskamerassa on pääkameran tavoin 12 megapikselin kenno, joka sisältää niin ikään nopean Dual Pixel -automaattitarkennuksen. Kennot eivät ole kuitenkaan täysin identtisiä, vaan telekameran kenno on hieman pienempi, mistä johtuen pikseleiden fyysinen kokokin on pienempi kuin pääkamerassa (1,4 vs 1,0 mikrometriä). Yhdessä pienempi pikselikoko ja pienempi aukko tarkoittavat sitä, että kuvanlaatu tele-kameralla on heikossa valaistuksessa hävyttömän huono. Molemmat kamerat on optisesti vakautettuja, joten zoom-tilalla kuvatessakin pääsee hyödyntämään OIS:n hyötyjä. Applen kaksoiskameroissa tele-optiikassa ei ole vakautusta.

Galaxy Note8:n kameran parhaimmat puolet tulevat parhaiten esiin hämäräkuvauksessa, sillä kirkas optiikka takaa valon pääsyn kennolle asti ja kuvat valottuvat hyvin. Kohina pysyy näin ollen aisoissa ja kuviin tallentuu yksityiskohtia tummistakin kohteista, kuten esimerkiksi iltahämärän taivaasta. Tele-kameraa en kuitenkaan käyttäisi hämärällä, sillä pienemmän aukon takia kuviin päätyy huomattavan paljon kohinaa. Optista zoomia kannattaa siksi käyttää päivällä hyvässä valaistuksessa. Samsung on keksinyt kaksoiskameralle optisen zoomauksen lisäksi muitakin hyödyntämistapoja. Reaaliaikaiseksi tarkennukseksi suomennettu Live Focus -tila on käytännössä Applen iPhone 7 Plussasta tuttu Portrait Mode eli se sumentaa tarkennetun kohteen ulkopuolelle jäävän kuva-alan. Ammattipiireissä puhutaan bokeh-efektistä, jonka avulla kuvattavan kohteen saa paremmin esiin taustasta.

Kamerasovelluksen käyttöliittymä ei tuo kovin näyttävästi esiin Live Focus -kuvaustilaa, minkä takia sitä ei välttämättä tule kovin usein käytettyä: Tilan saa aktivoitua painamalla laukaisinpainikkeen yläpuolella lukevaa “Reaaliaik. tark.” -tekstiä. Kun kuvaustilan on laittanut päälle, ottaa kamera kerralla kuvan molemmilla kennoilla. Kuvaaja voi tämän jälkeen säätää bokeh-efektin suuruutta haluamakseen. Live Focus -tila vaatii toimiakseen kunnollisen valaistuksen, kuten yllä olevasta vertailuparista voi nähdä (vasemmalla normaali kuva, oikealla Live Focus -tilassa otettu kuva). Ohjelmisto Uusi Samsung Experience -käyttöliittymä on vienyt Samsungin puhelimien ohjelmiston ulkoasua ilmavaan suuntaan. Samalla valikoiden ulkoasuun ja ennen kaikkea rakenteeseen on saatu aimo annos tervettä järkeä. Asetukset-sovellus ei ole enää samankaltainen epäselvä viidakko kuin se oli joskus pahimmillaan TouchWizin aikaan.

Uutta käyttöliittymä on koristanut Samsungin mobiilituotteita viime vuoden lopusta lähtien, joten isolle osalle Galaxy Note8:n ostajista se on varmasti edelleen uusi tuttavuus. Onneksi käyttöliittymä on käytettävyydeltään ensiluokkainen, joten sen opetteluun ei tarvitse varata aikaa. Suurin kompastuskivi lienee se, että vanhaan Androidiin tottuneet yrittävät turhaan etsiä kotinäytöltä sovellusnäytön painiketta. Sitä ei ole, vaan laitteeseen asennetut sovellukset saa näkyviin pyyhkäisemällä kotinäyttöä mistä kohtaa tahansa ylös- tai alaspäin. Ohjelmisto on luonnollisesti hyvin samankaltainen kuin Galaxy S8:ssa. Oman Galaxy Note8 -vivahteen pakettiin tuo tietysti S Pen -kynää varten tehdyt räätälöinnit. Puhelimen sisään sujahtavan S Pen -kynän avulla voi esimerkiksi kirjoittaa nopeita muistiinpanoja vaikka puhelin olisi lepotilassa. Mukaan mahtuu luonnollisesti myös eri tapoja tehdä “oikeita muistiinpanoja” tai merkintöjä valokuviin. Luovuuden ilmaisuunkin annetaan mahdollisuus piirto-ominaisuuksien kautta ja PEN UP -ohjelmalla voi tappaa aikaa värittämällä erilaisia valmiita kuvia. Uutena lisänä on reaaliaikaiset viestit (Live Message), jotka ovat käytännössä piirtämisellä tuotettuja GIF-animaatioita. Samsung toi tänä vuonna saataville Bixby-avustajan, jonka avulla voi helpottaa mekaanisten suoritteiden tekemistä samalla tapaa kuin Applen Sirillä. Suomalaisille Bixby tulee lähinnä vastaan puhelimen vasemmasta reunasta löytyvästä “kotinäkymästä”, jossa esitetään ajankohtaisia asioita tai oikopolkuja usein käytettyihin työkaluihin. Bixby-näkymän saa auki painamalla puhelimen reunasta fyysistä Bixby-painiketta. Avustaja näkyy suomalaisille käyttäjille myös Bixby Vision -ominaisuutena: se on käytännössä konenäköalgoritmi, jonka avulla voi tehdä internet-hakuja ottamalla kohteesta kuvan. Akku Galaxy Note7:ään verrattuna suurin parannus Note8:ssa on tietysti paloturvallinen akku, jonka laatua valvotaan paremman prosessin voimin. Ulkoisestikin akku on muuttunut, sillä viime vuonna Samsung yritti mahduttaa kuorten sisään 3500 milliampeeritunnin akun, mutta nyt kuluttajat joutuvat tyytymään hieman pienempään 3300 milliampeeritunnin akkuun. Akkukestoon kuusi prosenttia pienempi kapasiteetti ei vaikuta olennaisesti, mutta akku voisi olla myös isompikin. Jos haluaa välttämättä Samsungin uuden puhelimen 3500 milliampeeritunnin akulla, niin tarjolla on Galaxy S8 Plus. Note8:n akusta riittää virtaa hyvin koko päiväksi, vaikka puhelinta käyttäisi ahkerasti. Työpuhelinhan Note8 käytännössä on, ei siinä muuten olisi stylus-kynää. Hyvää akkukestoa voi pitää vaatimuksena puhelimelle, eikä niinkään kivana ominaisuutena. Akkukestoon voi itsekin vaikuttaa monilla tavoilla ja puhelimesta löytyy kattavat työkalut virransäästön hallintaan. Joistain näppäristä ominaisuuksista voi joutua luopumaan paremman akkukeston takia, esimerkiksi Always On -näytön kytkeminen pois päältä säästää virtaa, mutta samalla puhelimen joutuu herättämään kalenterin tai kellonajan tarkistamiseksi. Yhteenveto Galaxy Note8 on etupuolelta ehdottomasti esteettinen puhelin, mutta takapuolen harmonisuutta rikkoo pahasti sormenjälkilijan myötä ylisuureksi paisunut kameramoduuli. Malliston muotokielelle uskolliseen tyyliin lasipinnoilla vuorattu puhelin on hyvin neliskanttinen, vaikka näytön kaarevat reunat tuovat mukaan annoksen pyöreitä linjoja. Puhelin on kaunis ja tehokas, kuten yli tuhat euroa maksavan puhelimen pitääkin olla. Siinä on kuitenkin omat heikkoutensa, kuten hankalasti sijoitettu sormenjälkilukija sekä rajoittunut S Pen -funktionaalisuus, joka on kaksoiskameran ohella ainoa syy hankkia Galaxy Note8 esimerkiksi edullisemman Galaxy S8 Plussan sijaan. Kaksoiskameran tarjoamat uudet kuvausmahdollisuudet jäävät lopulta hyvin köykäisiksi, eikä oikeastaan lisää puhelimen kiinnostavuutta mitenkään. Puhelimen pääkamerassa on jo valmiiksi suuri aukko, joka jo itsessään riittää tuomaan kuviin pienen bokehin. S Pen on kiva työkalu, jota tulisi ehkä käytettyä enemmänkin jos tekisi jotakin luovaan alaan liittyviä töitä, mutta perustallaajalle se ei tarjoa juuri mitään. Koska stylus on puhelimen tärkein myyntivaltti, suosittelisin suurimmalle osalle Galaxy S8 Plussan hankkimista Note8:n sijaan. Galaxy S8 Plussassa on suurempi akku, painaa vähemmän ja teknisesti muuten se on käytännössä sama puhelin. Hinta on myös parin sadan euron verran Galaxy S8 Plussan puolella.