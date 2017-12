Kuvat julki – Tältä Galaxy S9 näyttää

Jos huhut pitävät paikkansa, Samsung aikoo esitellä-lippulaivapuhelimensa perinteistä poiketen jo tammikuun alussa Las Vegasissa järjestettävässä CES-kulutuselektroniikkatapahtumassa. Nyt alkaa siis olla jo korkea aika kuvavuotojen virran alkamiselle.@OnLeaks-nimimerkin takaa vuotoja tehtaileva Steve Hemmerstoffer on julkaissut mallinnuskuvat siitä, miltä Galaxy S9 näyttää. Kuvissa ei siis näy oikea Galaxy S9 eivätkä ne ole virallisia lehdistökuvia, mutta mallinnukset on tehty luotettavien lähteiden antamien tietojen pohjalta. Ulkonäöllisesti Galaxy S9 näyttää samalta kuin viime keväänä kauppoihin putkahtanut Galaxy S8:n, kuten Evan Blass vähän aika sitten väittikin.Suurin ero S9:n ja S8:n välillä näyttäisi olevan sormenjälkilukijan sijoittelussa. Samsung on siirtänyt sensorin kameran vierestä sen alapuolelle, minkä ansiosta sensoriin on paljon helpompi ylettyä. Muutoksen myötä puhelin näyttää hieman enemmän LG:n tyyliseltä laitteelta. Samsung näyttäisi pitäytyvän S-mallistossa perinteisessä yksikennoisessa kamerassa. Galaxy Note8:ssa Samsung hyödynsi ensi kertaa kaksoiskamerateknologiaa.