OnePlussan tuleva huippupuhelin saa piiloitetun sormenjälkilukijan ja saapuu odotettua aikaisemmin?

OnePlus 5T on saatu juuri ja juuri kauppoihin, mutta jo nyt ensimmäiset huhut tulevan huippumallin spekseistä ja toiminnallisuudesta alkavat. Tuleva malli, joka todennäköisesti kantaa nimeä OnePlus 6, on jälleen suurempi uudistus edeltäjämalliin, ja kenties OnePlus uudistaa ulkoasua taas hieman enemmän. GizmoChinan mukaan OnePlus on haikailemassa ensi vuoden huippupuhelimeensa teknologiaa, jota ei ole varsinaisesti vielä nähty älypuhelimissa.Kyseessä on tietysti näytön alle sijoitettu sormenjälkilukija. Lukija ei näy ulkospäin ja lukee sormenjäljen näytön lasin läpi, mutta toimii muuten perinteisen sormenjälkilukijan tavoin.Muusta tekniikasta kerrotaan mm. Snapdragon 845 -piiristä, jonka pystyisi päättelemään jo valistuneella arvauksella.Lähteen mukaan OnePlus olisi tuomassa ensi kertaa huippupuhelimen markkinoille jo alkuvuodesta. Aiemmin OnePlus on julkaissut laitteensa vasta kesällä, mutta tällä kertaa se saattaa tuoda laitteen myyntiin jo maaliskuun lopulla. Tämä viittaisi kenties siihen, että OnePlus haluaa kilpailla miuden Android-valmistajien kanssa, joista useat esittelevät ja julkaisevat huippulaitteitaan helmi-maaliskuun tienoilla.Luonnollisesti huhut kannattaa ottaa, erityisesti tässä vaiheessa, melkoisella varauksella. Perinteisestä poikkeava julkaisuaikataulu ei erityisesti lisää luottamusta.