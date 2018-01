Arvostelussa OnePlus 5T – Kiinan ihmeen viimeisin vetonaula

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

“Lippulaivantappajistaan” tunnettu OnePlus on saanut tätä kirjoittaessa uusimman mallinsa jo kauppojen hyllyille asti. OnePlus 5T on käytännössä sama puhelin kuin tämän vuoden aiempi 5-malli, mutta pitkulaisemmalla näytöllä ja hieman viilatulla kameralla. Itseltäni tämä testi vie OnePlus-neitsyyden, joten odotan laitteen arviointia mielenkiinnolla! Tekniset tiedot Järjestelmä:

Android 7.1.1 (Nougat), OxygenOS 4.7.4

Mitat:

156,1 x 75 x 7,3 mm

Paino:

162 g

Näyttö:

6,01” Full Optic AMOLED, 18:9 (1080 x 2160), Gorilla Glass 5

Suoritin:

Snapdragon 835

RAM:

6/8 GB mallista riippuen

Tallennustila:

64/128 GB mallista riippuen

Kamerat:

Takana tuplakamera, 16/20 megapikseliä, f/1.7, etukamera 16 megapikseliä, f/2.0

Yhteydet:

MIMO 2x2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC

SIM:

nano-SIM (tukee tupla-SIMiä)

Akku:

3300 mAh, Dash-lataus (5 V, 4 A)

Muuta:

USB Type C -latausliitäntä, 3,5 mm audioliitäntä, sormenjälkilukija Ulkonäkö OnePlussan 5-versiota on kritisoitu iphonemaisuudesta, eikä aivan suotta. Se muistuttaa myös muutamaa muuta puhelinta varsin paljon, joten kovin omaleimaisesta tai innovatiivisesta laitteesta ei ole kyse, mutta eipä sitä juuri tule puhelinta käyttäessä ajatelleeksi, sillä puhelimen laatutuntuma on erinomainen.

5T:n takakuori on anodisoitua alumiinia ja puhelin on sen myötä kädessä erittäin liukas. Testipuhelimen mukana toimitettiinkin liuta erilaisia suojakuoria, joiden käyttöä on pakko suositella, sillä muutoin laite lipsuu varmasti kädestä ennemmin kuin myöhemmin. Takakuoresta työntyy esiin kaksoiskamera, joka ulkonee puhelimesta merkittävästi. Jopa suojakuorissa oli vielä kameran ympärillä pieni kohouma, eli suojakuori ei ollut yhtä paksu kuin kameranystyrä. Sormenjälkilukija on takakuoren keskiössä hyvällä paikalla, kaukana kameroista. Edestä puhelin on 2017-tyyliin liki pelkkää näyttöä. 18:9-kuvasuhteen näyttö jättää ylä- ja alalaitaan vain pienet raidat ja sivuille ei juuri mitään. Muoti on hieman outo, sillä puhelinta alkaa olla jo vaikea pitää kädessä aktivoimatta jotakin osaa näytöstä. Itsestäni ei ainakaan vielä tämän testin perusteella tullut uuden kuvasuhteen fani, sillä se tuo melko vähän lisää käyttökokemukseen, varsinkin kun ainakin vielä toistaiseksi suurin osa sisällöstä on tehty perinteisemmälle kuvasuhteelle.. Enemmänkin se vaikeuttaa käyttöä ja lisää sormijumppaa kun näytön ylä- ja alareunoihin pitää kurkotella.

Puhelimen reunoilta löytyy perinteiset painikkeet, sekä yksi Android-puhelimille vähemmän tyypillinen. Virta- ja äänenvoimakkuusnappien lisäksi puhelimessa on nimittäin fyysinen kytkin, josta puhelimen saa äänettömälle (ja tietysti äänet myös takaisin päälle). Vastaava kytkin on tuttu lähinnä iPhoneista, mutta OnePlus on tuonut saman myös Android-puhelimiin. Kytkin on varsin huomaamaton, joten eipä siitä mitään haittaa ole, vaikkei sitä käyttäisikään. Näppärä lisäominaisuus, jota soisi näkyvän muidenkin valmistajien laitteissa. Ainoa pieni miinus äänikytkimessä ei itse asiassa ole välttämättä edes itse kytkimen vika: sitä on hankala käyttää, kun puhelimessa on suojakuori.

OnePlus on niitä harvoja valmistajia, jotka eivät ole vielä valmiita luopumaan 3,5 mm audioliitännästä, eli 5T:n kanssa ei välttämättä heti tarvitse rynnätä myös kuulokekaupoille. Puhelimen takana on merkittävästi ulkonevien tuplakameroiden lisäksi erinomainen sormenjälkisensori. Olen aiemmin käyttänyt arkipuhelimena pitkään HTC 10:tä ja pidin sen sormenjälkilukijaa melko vikkelänä, mutta OnePlussan sensori on kyllä aivan toista maata. Puhelin aukeaa käytännössä välittömästi kun sormi osuu sensorille ja virhelukuja tulee hyvin vähän. Sormenjälkilukijan sijoittelu jakaa tietysti mielipiteitä. OnePlus 5T:ssä se on siirretty taakse kasvavan näytön tieltä. OnePlus 5T:llä ei ole virallista IP-luokitusta, eli vaikka se saattaa hyvinkin kestää roiskeita, ei sitä ainakaan tahallaan kannata kastella. (OnePlussan toimitusjohtaja on sanonut haastattelussa, että 5T kestää jonkin verran vettä, mutta yhtiö on päättänyt olla mainostamatta sitä.) Tekniikka OnePlus 5T on mukana kilpailemassa markkinoiden kärkisijoista käytännössä kaikilla muilla osa-alueilla paitsi näytön pikseleiden määrässä. OnePlus ei ole lähtenyt mukaan QHD- ja 4K-villitykseen, mikä on oikeastaan ihan hyvä. FullHD-tarkkuus (plus “ylimääräiset” pikselit korkeussuunnassa) riittävän älypuhelimen kokoiseen laitteeseen varsin hyvin. Lähemmin tihrustamatta eroa tarkempiin näyttöihin on vaikeaa havaita. On hankala sanoa, kuinka paljon pienempi tarkkuus vaikuttaa suorituskykyyn ja akkukestoon, mutta varmasti vaikutus on kumpaankin positiivinen, eikä huonoja puolia oikeastaan ole. Näyttöön liittyy tietysti muitakin asioita kuin tarkkuus. OnePlus on valinnut AMOLED-paneelin. 5T:n 80,5 % puhelimen etualasta täyttävä Full Optic -näyttö on laadukas. Värit ovat kylläisiä ja kuvan korjaamiseen löytyy useita säätöjä, joten sen saa varmasti mieleisekseen. 5T osaa myös mukauttaa näytön kuvaa ympäristön ja käytön mukaan. Käytännössä mukautumista ei ainakaan sisätiloissa ja pimeässä talvisäässä helposti huomaa, ehkäpä kesäaurinko saisi jotain uusia tasoja esiin. OnePlus on päättänyt myös toimittaa puhelimen suojakalvon kanssa. Se on selvästi tarkoitettu puhelimeen jätettäväksi, toisin kuin uusien puhelinten näyttöjä yleensä suojaavat lipareet, joiden irrottamista varten yleensä jostain suunnasta törröttää pieni uloke. Tämä varmasti miellyttää monia, jotka muutoinkin suojan hankkisivat, joskin Gorilla-lasin viitosversion pitäisi jo itsessään olla melko hyvä suoja naarmuuntumista vastaan. Suorittimena on vuoden 2017 huippumalli, kahdeksanytiminen Qualcomm Snapdragon 835, joten tässäkin mielessä 5T on samalla viivalla jopa tuplasti kalliimpien kilpailijoidensa kanssa. Puhelin onkin nopein johon olen itse törmännyt, kaikki ohjelmat avautuvat viiveettä ja jotenkin käyttöliittymä toimii kuin rasvattu, ilman nykimisiä ja ihmettelyjä. 5T:ssä on 3300 milliampeeritunnin akku. Luvut eivät tässäkään asiassa sinänsä kerro paljoa, mutta parin viikon testijakso sen sijaan kertoo. 5T:n akkukesto on erinomainen. Puhelimessa oli arki-iltoina vielä jäljellä 30-40 %, vaikka innostuin pitkin päivää pelailemaan, ja puhelin oli muutoinkin kovassa käytössä viestien ja videoiden katselun muodossa. Mikäli puhelimen kanssa oli rauhallisempi päivä, saattoi illalla olla vielä jäljellä 70 prosenttia. Mikäli kuitenkin tuntuu, että akun kapasiteetti ei riitä, niin eipä sen suurempaa hätää. OnePlussan USB-C-liittimen kautta toimiva Dash-lataus on älypuhelinmarkkinoiden nopein ja lataa puolessa tunnissa lähes koko päivän tarpeeseen. Käytettävyys OnePlus-puhelimissa on alusta asti ollut melko puhdas Android-kokemus. OxygenOS lisää muutamia näppäriä lisäominaisuuksia, kuten laajennetun kuvankaappauksen mahdollisuuden (esimerkiksi pitkän verkkosivun voi kaapata kokonaan yhdeksi kuvaksi), mutta suurilta osin puhelin on hyvin vanilla Android-kokemus. Puhelimeen ei ole asennettu muita “ylimääräisiä” ohjelmia kuin valmistajan oma Community-sovellus, jonka kautta voi esimerkiksi lukea keskustelua OnePlussan viimeisimmistä päivityksistä. Yksi OnePlussan lisäämä ominaisuus on Lukutila, jossa puhelimen näytön voi kokonaan muuttaa mustavalkoiseksi ja silmiä säästävämmäksi. Tilan saa päälle joko manuaalisesti, tai automaattisesti itse valitsemiensa ohjelmien käynnistyessä. Käynnistysohjelma ei koreile omaperäisin graafisin elementein, mutta yhden selvästi erottuvan lisän se tuo, ja se on aloitusnäytöltä sivulle pyyhkäisemällä avautuva näkymä. Yllättävän monet valmistajat tarjoavat jotakin vastaavaa. 5T:ssä tästä näkymästä löytyy viimeksi avatut sovellukset, viimeksi käytetyt yhteystiedot sekä ns. ohjauspaneeli, josta saa tiedot käytetystä datasta, akun varauksesta ja tallennustilasta. Näiden lisäksi sivulle on mahdollista tehdä nopeita muistiinpanoja, mikä onkin ehdottomasti näkymän paras ominaisuus. Muistiinpanoille voi myös asettaa hälytyksiä. Valmiiksi näkyvien “korttien” lisäksi kyseiselle sivulle voi lisätä mitä tahansa widgettejä, aivan kuten muillekin näytöille.

OxygenOS:n keskeisiä uusia ominaisuuksia ovat mm. kotinäytön asettelun muokkaus (gridin koko), ikonien muokkaus (pyöreät tai kulmikkaat ikonit), alareunan painikkeiden muokkaus, rinnakkaiset sovellukset (sovelluksen voi kloonata, jolloin yhdellä laitteella voi helposti käyttää esimerkiksi kahta Instagram-tiliä) sekä Galleria-sovelluksen karttahaku, eli kuvat näkee kuvaamispaikan perusteella kartalla. Näppäriä eleitä on saatavilla liuta, mm. ilmoitusvalikko esiin sormenjälkilukijaa pyyhkäisemällä, kuvankaappaus kolmella sormella näyttöä pyyhkäisemällä ja näytön herätys kahdesti napauttamalla. Yksi käyttökelpoisimmista on kameran laukaisu sormenjälkisensoria pitkään painamalla. Tämä helpottaa erityisesti selfieiden ottamista huomattavasti. Testin aikana Android 8 (Oreo) on tullut 5T:lle beta-versiona, mutta sitä emme asentaneet. Kamerat Lyhyesti: 5T:n kamera on erinomainen muttei markkinoiden paras. Pidemmästi: 5T:n kamera on puhelimen ehkä heikoin osa, mutta se ei tarkoita, että kamera olisi huono. Se on kuitenkin ehkä se osa-alue, jossa sen selvästi kilpailijoita (esim. Samsung Galaxy S8) edullisempi hinta näkyy. Puhelimen pääkamera on nykymuodin mukaisesti tuplakamera. Toinen linssi ottaa 16 megapikselin kuvia ja toinen 20 megapikselin kuvia, molemmat f/1.7-aukolla. Käytännössä puhelin hyödyntää tarkemman sensorin kameraa, kun se havaitsee ympäristön valaistuksen laskevan alle 10 luxin. Tällöin kuvasta yhdistetään neljä pikseliä yhdeksi ja näin saadaan aikaan valovoimaisempi lopputulos. OnePlus 5:ssä toinen kamera oli hyvin erilainen, ns. zoom-kamera, mutta 5T:ssä kamerat eivät niin paljoa eroa toisistaan. Kahta kameraa käytetään ilmeisesti hyödyksi kuva-alan taustaa sumentavassa muotokuva-moodissa (portrait mode).

Kameran käyttöliittymä on tuttua OnePlussaa ja hyvin pelkistetty. Panoraaman ja “pystykuvan” (tutummin muotokuva, portrait mode) lisäksi tarjolla ei ole mitään krumeluureja. Efektit ja suodattimet on jätetty kolmannen osapuolen ohjelmistoille. Tarjolla on automaattikuvauksen lisäksi myös pro-tila, jos on tarvetta säätää esimerkiksi valotusaikaa tai valkotasapainoa. 5T:n kuvat ovat hyvissä olosuhteissa erinomaisia. OIS:n puuttumista ei useinkaan huomaa, vaan kuvista tulee helposti teräviä ja väreistä kirkkaita. Myös videoiden vakautus toimii kohtuullisesti, mutta pientä tärinää niihin jää, mihin optinen kuvanvakautus olisi saattanut auttaa. Valokuvapuolella vakautuksesta olisi hyötyä etenkin hämärässä. Videota voi tallentaa useaan muotoon: 4K 30 fps, 1080p 60 fps, 120 fps hidastusvideota 720p-tarkkuudella sekä etukamerassa 1080p 30 fps. Valikoima on aika standardi eikä mukana ole yllätyksiä, joskaan ei myöskään suurempia puutteita.

Lopuksi OnePlus 5:n suurimmiksi puutteiksi huomioitiin arvostelussamme muistikorttipaikan ja optisen kuvanvakaimen puute. 5T ei korjaa näistä kumpaakaan, joten tässä suhteessa uusi versio on pieni pettymys. OIS:n puute näkyy eritoten videoita kuvatessa. Muistikorttipaikan puutteen voi helpommin antaa anteeksi, sillä suuremmastakaan tallennustilavaihtoehdosta ei köyhdy kohtuuttomasti. Mikäli omistaa OnePlus 5:n, ei liene syytä vielä päivittää puhelinta, jollei pitkulanäyttö ole omasta mielestä jollain tapaa käänteentekevä. Muutoin kaikille uutta puhelinta etsiville OnePlus 5T on harkinnan arvoinen laite, jota ei kannata sivuuttaa liian nopeasti. Hinta-laatu-suhde on melko lyömätön. Edullisempi 64 gigatavun malli maksaa Suomessa karvan alle 500 € ja 128 gigainen 559 €.

HYVÄÄ Siisti ja sulava Android-kokemus Laajennettu ruudunkaappaus Audioliitin Erittäin nopea pikalataus Fyysinen äänetön-kytkin HUONOA Alas suunnattu kaiutin Liukas takakuori