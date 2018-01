LG uudistaa huippupuhelinten brändiä, ei enää G7:ää?

Huhut kertovat, että korealaisyhtiö LG on muuttamassa tänä vuonna olennaisesti sen älypuhelinbrändäystä. Vuosien ajan LG on luottanut G-mallistoon, joka pohjaa alunperin 2012 esiteltyyn Optimus G -malliin.Kenties tyytymättömyys G-malliston erottuvaisuuteen toisen korealaisvalmistajan malleista, Samsungin S-mallisto, on johtanut siihen, että LG saattaa tyystin luopua G-malliston nimestä ja kokeilla jotain täysin uutta tänä vuonna.Toinen vaihtoehto puolestaan on, että numerojatkumoa ei jatketa, vaan tulossa on kaksinumeroinen malli. Tässä mallia otettaisiin siis kovasti Applen suunnalta, joka päätti hypätä huippumallinsa kohdalla suoraan kymppiin. Apple tosin käyttää laitteesta roomalaista numeroa eikä kahta perinteistä numeroa.Kaksinumeroinen malli olisi yhtenevä yhtiön kokeiluhenkisemmän V-malliston kanssa, jossa viimevuosina ollaan nähty V20- ja V30-laitteet.LG:ltä kerrottiin The Investorille , että muutosta voidaan odottaa jo ensimmäisellä vuosipuolikkaalla, joka viittaisi siihen, että seuraavaa G-mallia, eli G7:ää ei tulekaan, joten G6 (kuvassa) olisi viimeinen kyseisellä brändillä julkaistu puhelin.Yhtiöltä odotetaan uutta huippumallia jo helmikuun lopun MWC-messuilta.